Enredo en comisiones económicas frena trámite de la Ley de Financiamiento

El debate sobre la Ley de Financiamiento en las comisiones económicas del Congreso sigue envuelto en la incertidumbre, tras la suspensión de sesión por falta de quórum en la Comisión Cuarta de la Cámara de Representantes durante la votación de la ponencia del Gobierno, y se volvió a convocar para el próximo martes.

A esto se suma que las comisiones económicas del Senado votaron por mayoría el archivo de la inicia que busca un recaudo de $ 16.3 billones para financiar el presupuesto de 2026.

El ministro de Hacienda Germán Ávila aseguró que el congreso no quería que se aprobara una reforma tributaria por hacerle daño al gobierno del presidente, Gustavo Petro

“Aquí no estamos defendiendo a una sociedad ni a unas necesidades de la población de menores ingresos. Eso es falso. Solamente se quiere tener una aparente victoria frente a las propuestas del gobierno nacional. Esa es la realidad, digámoslo claramente”, manifestó.

Agregó que el rechazó al proyecto de la ley de financiamiento tenía como único objetivo perjudicar a la actual administración que busca atender las necesidades de carácter social.

“Aquí lo que se está buscando es una simple, clara y evidente vendetta con el gobierno nacional. Díganlo claramente, digámoslo y hablémoslo claramente. Si eso es lo que quieren, díganlo, pero permitan también que este debate se haga con seriedad y con responsabilidad, como lo hicieron durante larguísimas jornadas de reflexión y de debate con todos los parlamentarios que participaron en los debates previos a esta propuesta” afirmó en tono enérgico el ministro Ávila.

Añadió que no entiende con esta actitud que están defendiendo los congresistas que no están de acuerdo con la Ley de Financiamiento. “Perfecto, hagamos claridad, pero hagamos claridad de a quienes están defendiendo. Hagamos claridad de a quienes se les está haciendo el favor de no tributar en este país. Y después sí, tomemos la decisión. Pero no con tantas falsedades para la sociedad colombiana”.