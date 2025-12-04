En Cartagena envían a la cárcel a un policía señalado de agredir a su expareja sentimental

Por petición de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías de Cartagena (Bolívar) profirió medida de aseguramiento en centro carcelario contra un patrullero de la Policía Nacional, señalado de maltratar a su excompañera sentimental.

La decisión judicial se refiere a hechos registrados desde el 2013 hasta el pasado mes de febrero, en el barrio Armenia de La Heroica. Consta en el proceso que el hombre, de 40 años, al parecer, vendría agrediendo verbal y físicamente a su expareja, de 38.

La más reciente agresión sucedió en febrero último cuando el uniformado con arma de fuego habría obligado a la víctima a mudarse de la casa que compartían con sus hijos, menores de edad.

El procesado fue capturado por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) el pasado 27 de noviembre en el Comando de la Policía en el barrio Manga de la capital bolivarense.