El candidato José Luis Bohórquez denunció ante la Supertransporte el alza de tarifas de Concorde

Duitama

El candidato a la Cámara de Representantes por Boyacá, José Luis Bohórquez, interpuso una denuncia administrativa ante la Superintendencia de Transporte contra la empresa Concorde, por el incremento considerado excesivo en las tarifas de la ruta Tunja–Duitama.

Según el aspirante al Congreso, el aumento pasó de 8.000 a 16.000 pesos, lo que representa un incremento del 100 %, situación que ha generado una ola de inconformidad entre la comunidad, especialmente entre estudiantes y trabajadores.

“Nos parece un presunto abuso contra los consumidores que una tarifa se duplique de un día para otro. Si bien existe libertad tarifaria, esta tiene límites y debe ser proporcional a la realidad económica del país”, afirmó.

El candidato explicó que, aunque el sector del transporte se rige por la oferta y la demanda establecida por el Ministerio de Transporte, las empresas deben justificar técnicamente sus incrementos. Por ello, solicitó a la Superintendencia que revise la metodología utilizada por la empresa para fijar los nuevos valores.

“Pedimos que se evalúe si esta decisión genera una distorsión en el mercado, porque cuando una empresa sube de forma desproporcionada, las demás tienden a hacer lo mismo perjudicando directamente a los usuarios”, indicó.

Bohórquez aseguró que la denuncia surgió tras recibir múltiples quejas de estudiantes y ciudadanos afectados por el alza. Asimismo, aclaró que la acción no va en contra de los trabajadores de la empresa, sino que busca proteger los derechos de los usuarios.

“No se trata de una persecución contra la empresa ni contra sus conductores. Es una defensa del bolsillo de los ciudadanos, especialmente de quienes dependen a diario del transporte público”, agregó.

Finalmente, el candidato hizo un llamado a la empresa Concorde para que socialice las nuevas tarifas y realice un ajuste más justo, mientras la comunidad permanece a la espera de un pronunciamiento oficial por parte de la Superintendencia de Transporte.