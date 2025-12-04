Ejército Nacional rescató menor de edad reclutada por disidencias en Santa Rosa del Sur, Bolívar

Habría viajado por engaños desde el Catatumbo hasta el sur de Bolívar para engrosar el componente armado de la Estructura 37.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Tropas del Batallón de Selva N.º 48 de la Décima Novena Brigada del Ejército Nacional protegieron y desvincularon a una menor de edad que se encontraba en grave peligro por parte del grupo armado organizado residual 37 Martín Caballero en el municipio de Santa Rosa del Sur, Bolívar.

De acuerdo con la información recolectada, esta organización al margen de la ley la tenía retenida y amenazada porque pretendían atentar contra su vida. La menor, con el fin de protegerse, se fugó acompañada de su compañero sentimental y sostuvo un enfrentamiento con miembros del GAO-r. Durante el cruce de disparos, resultó herida en una de sus manos por un impacto de arma de fuego.

A causa de esta herida, llegó al centro de salud municipal para ser atendida, pero el proceso fue interrumpido debido a que presuntos integrantes llegaron hasta allí a buscarla por órdenes de alias Danilo, cabecilla de la organización ilegal. Estos individuos, utilizando sus redes de apoyo al terrorismo, intentaban frustrar su huida y atacarla nuevamente.

Personal del hospital estableció contacto con el batallón para la protección de la menor. Los soldados evacuaron a la menor y dispusieron un espacio con condiciones de seguridad donde se le brindó la atención prehospitalaria inmediata y se garantizó la preservación de su vida.

Siguiendo los protocolos establecidos para la protección de la niñez, fue puesta de manera inmediata a disposición de la Comisaría de Familia Municipal para dar inicio al proceso de restablecimiento de sus derechos en coordinación con las autoridades competentes.

Se coordinó un vuelo humanitario de urgencia para remitirla a un hospital de nivel superior, donde recibirá la atención médica especializada necesaria para la recuperación de la herida en su mano.

El Ejército Nacional reitera su compromiso inquebrantable con la protección de los derechos humanos y, en especial, con la defensa de la niñez y la adolescencia colombiana.

Rechazamos categóricamente la utilización de menores de edad en el conflicto armado por parte de grupos terroristas como el GAO-r 37 Martín Caballero y continuaremos ejecutando operaciones para salvaguardar la vida e integridad de la población civil.