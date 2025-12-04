Cartagena ya tiene su primer Coro Distrital

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC), anuncia con orgullo la creación del primer Coro Distrital de Cartagena, una agrupación vocal integrada por más de 100 niños y niñas entre los 10 y 13 años, provenientes de diferentes sectores del Distrito.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Por primera vez, la ciudad cuenta con una representación coral infantil construida desde las instituciones educativas públicas, como resultado del trabajo del Sistema de Formación Artística y Cultural – SIFAC, uno de los programas emblemáticos de esta administración.

El alcalde Mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz, aseguró: “El Coro Distrital es una prueba del poder transformador del arte en la vida de nuestros niños. Que más de cien voces infantiles se unan para cantar por Cartagena es motivo de orgullo y esperanza. Nuestro compromiso es seguir llevando la cultura a cada barrio, a cada escuela, porque creemos profundamente en el talento de nuestra gente y en el papel del arte para construir una mejor ciudad, una ciudad de derechos”.

El Primer Coro Distrital hará su debut el 5 de diciembre en la Plaza de la Aduana, durante el encendido de la Navidad, y ofrecerá una segunda presentación el 9 de diciembre, en el marco de la programación “Cartagena Vive Diciembre Alegre con SIFAC”.

La agrupación presentará un repertorio especial de villancicos tradicionales y el Himno de Cartagena, como contribución artística a las celebraciones decembrinas.

Lucy Espinosa Díaz, directora del IPCC, y de quien salió esta iniciativa, expresó: “Este coro es resultado de sinergias y esfuerzos compartidos con el Colectivo Traso, que dimensionó desde un principio los alcances e impactos de esta iniciativa, al igual que con directivos, docentes, estudiantes y padres de familia de los colegios involucrados, y por supuesto con los profesionales del SIFAC (coordinadores, docentes, administrativos y responsables del área socioemocional), a quienes reiteramos nuestra gratitud y confianza para seguir en 2026 consolidando esta experiencia transformadora desde el arte y la cultura en Cartagena”.

Un hito cultural para Cartagena

El Coro Distrital está conformado por más de 100 estudiantes seleccionados, con una representación promedio de 12 a 15 niños por cada una de las 9 instituciones educativas focalizadas por el IPCC para el proceso coral.

Las instituciones educativas a las que pertenecen los niños y las niñas son: I.E. Ambientalista de Cartagena, I.E. Camilo Torres, I.E. José Manuel Rodríguez Torices (INEM), I.E. Jhon F. Kennedy, I.E. Jorge García Usta, I.E. Madre Gabriela de San Martín, I.E. San Felipe Neri, I.E. de Tierra Baja e I.E. de Tierra Bomba.

Bajo la dirección artística del Maestro Edgar Avilán y el apoyo de los docentes que imparten alfabetización musical, se orientaron los procesos de ensambles y entrenamientos en técnica vocal y coro.

Un regalo para la ciudad

La conformación del Coro Distrital representa un aporte invaluable para la ciudad, no solo porque visibiliza el talento artístico de los niños y niñas cartageneros, sino porque sensibiliza a la ciudadanía sobre la importancia del arte en la formación integral.

El Coro es un punto de partida para proyectos que se desean consolidar, como la Banda Distrital y la Orquesta Filarmónica, todos construidos desde las instituciones públicas.