Cartagena y Bolívar serán el gran escenario de la ruta del GF Nairo Quintana Fest 2026

Del 9 al 11 de octubre de 2026, más de 15.000 deportistas de distintos países recorrerán rutas entre la ciudad amurallada y varios municipios bolivarenses, en una experiencia que unirá deporte, cultura, turismo y celebración.

Esta edición tendrá un carácter especialmente significativo, marcando una nueva etapa en la trayectoria de Nairo Quintana. El evento será un homenaje vivo a su carrera profesional, a su disciplina y a su mensaje sobre el poder transformador del deporte.

El festival cuenta con el respaldo conjunto de la Alcaldía Mayor de Cartagena y la Gobernación de Bolívar, que impulsan la realización de este evento como una oportunidad para proyectar a la región ante el mundo.

Un festival para toda la región

Aunque Cartagena será la sede oficial, los recorridos principales del Gran Fondo y otras modalidades se extenderán por diversos corregimientos y municipios de Bolívar, destacando la riqueza cultural, humana y paisajística que hacen única a esta región del país. Las rutas atravesarán Santa Rosa de Lima, Villanueva, San Estanislao, Soplaviento, San Cristóbal, Arroyo Hondo, Turbaco y Arjona, convirtiendo el evento en un verdadero encuentro regional.

Respaldo institucional

El alcalde Mayor de Cartagena, Dumek Turbay, expresó su orgullo por la llegada del festival y se dirigió directamente al ciclista:

“Tener a Nairo Quintana en nuestra ciudad, construyendo un espacio de entretenimiento, deporte y actividad física es un orgullo. Nairo, te hemos visto representar de la mejor manera a Colombia y queremos trabajar contigo para que este sea el evento deportivo del año en Cartagena y en el departamento de Bolívar”, dijo Turbay Paz.

El gobernador de Bolívar, Yamil Arana, celebró el impacto del festival en el departamento:

“Hoy tenemos una gran noticia para este cierre de año. El Gran Fondo de Nairo Quintana se va a realizar en 2026 en Cartagena, pasando por varios municipios del departamento de Bolívar como Santa Rosa, Villanueva, San Estanislao, Soplaviento, San Cristóbal, Arroyo Hondo, Turbaco y Arjona. Será espectacular lo que va a vivir el ciclismo en nuestro departamento en 2026”, destacó Arana.

Por su parte, Nairo Quintana, el ciclista y anfitrión del festival, resaltó la importancia de traer el evento a la región y la llegada de participantes de todo el mundo:

“Poder traer este gran evento a la ciudad más turística de Colombia es un orgullo. Poder rodar en el departamento junto a todos los participantes a nivel nacional y a nivel mundial que van a venir también es un orgullo. Estamos convencidos de que este es uno de los mejores lugares para realizarlo en un año tan especial para mí”, destacó el destacado ciclista colombiano.

Además, destacó el trabajo conjunto de las administraciones locales para impulsar eventos de talla internacional:

“Me emociona ver su sentido de pertenencia, la pasión con la que trabajan y la forma en que transforman Colombia, que es lo que también buscamos hacer con nuestro trabajo y mostrarle al mundo quiénes somos los colombianos”, agregó Quintana.

Un festival para todas las edades

El GF Nairo Quintana Fest 2026 ofrecerá modalidades para distintos niveles y públicos:

• Ciclismo de ruta: Gran Fondo, Medio Fondo y Retadores

• MTB: Short Track

• Running: 5K, 10K y 21K

• Nairo Kids: Desde los 2 hasta los 12 años

Nairo también resaltó el carácter inclusivo del festival:

“Es una fiesta deportiva para todos. Contamos con running, Nairo Kids y nuestro evento ciclístico dividido en Gran Fondo, Medio Fondo y Retadores, pensado para quienes están comenzando en el deporte”.

Un recorrido que muestra la grandeza de Cartagena y Bolívar

Los circuitos han sido diseñados para resaltar la diversidad de la región: playas, paisajes naturales, patrimonio histórico, zonas rurales cargadas de tradición y rutas que conectan cultura, historia y naturaleza. El objetivo es que cada participante viva una experiencia transformadora y se lleve consigo una parte de la magia del Caribe colombiano.