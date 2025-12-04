Capturado un presunto delincuente con un arma de fuego en el sector de Chambacú

En desarrollo de planes contra el porte ilegal de armas, uniformados de la Policía Nacional de Colombia lograron interceptar y capturar en las últimas horas a un sujeto, quien tenía en su poder un arma de fuego tipo revólver, en el barrio Chambacú.

La oportuna reacción de las patrullas de vigilancia en el sector, permitió capturar a un sujeto conocido como ‘el Yair’, de 38 años, quien tenía en su poder un arma de fuego tipo revólver, marca Smith Wesson, calibre 38, con 04 cartuchos para el mismo sin percutir.

El capturado se encontraba en vía pública en su motocicleta y al observar las patrullas de vigilancia ingresa a un establecimiento de comercio. Al practicarle un registro, se le encuentra el arma en la pretina del pantalón.

Al capturado le figuran ocho (8) anotaciones judiciales como indiciado por los delitos de porte ilegal de armas de fuego, homicidio, hurto y violencia intrafamiliar.

El arma de fuego, será objeto de cotejo balístico, ya que se presume, habría sido utilizada en viarios hechos delictivos.

Los elementos incautados y el capturado, fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de porte ilegal de armas de fuego, a espera de las audiencias preliminares para resolver su situación judicial.

La Policía Nacional en Cartagena, en lo que va del año, ha capturado 770 personas por portar armas de fuego de manera ilegal, incautando 659 de estas armas.

“Seguimos mostrando resultados en contra de la delincuencia en todos los sectores de la ciudad, y por eso la invitación es a denunciar y a cooperar para capturar y judicializar a todos los responsables de estos comportamientos que atentan contra la seguridad y la convivencia”, aseguró el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena.