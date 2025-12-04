audiencia para la entrega de predios en el corregimiento ‘Las Palmas’, en Bolívar

Con el propósito de avanzar en el cumplimiento de las órdenes impartidas en el proceso acumulado 2014121, la Dirección Territorial Bolívar - Sucre de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) desarrolló conjuntamente la audiencia de entrega material de predios en el corregimiento ‘Las Palmas’ del municipio de San Jacinto.

La audiencia fue liderada por Diana Rodríguez, Jueza Primera Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de El Carmen de Bolívar, quien realizó un detallado seguimiento al cumplimiento de las órdenes proferidas en el marco de dicho proceso, el cual está constituido por nueve sentencias judiciales que buscan la restitución de 28 predios; con una área total de 9.683 metros cuadrados y en beneficio de 29 familias.

La jueza exhortó a todas las partes a cumplir de manera enfática y oportuna cada una de las obligaciones proferidas en el fallo. “Es fundamental acercar la institucionalidad y la justicia al territorio, escuchar activamente a las víctimas para que comprendan las decisiones judiciales, lo cual resulta esencial para una reparación adecuada y la garantía de no repetición”, señaló.

Entre los compromisos asumidos por la URT está el inicio de la priorización de adjudicación de subsidios de vivienda ante el Ministerio de Vivienda, la implementación de proyectos productivos y la realización de una jornada de atención y socialización de las órdenes judiciales a beneficiarios de dichas sentencias, la cual está prevista para este 15 de diciembre.

“La comunidad de Las Palmas experimentó graves afectaciones tras una masacre ocurrida en 1999, la cual deterioró el tejido social y ocasionó desplazamientos masivos. Por ello, la URT considera prioritario promover la restauración integral de los derechos de esta comunidad, para transformar la geografía del dolor y el despojo en geografía de la esperanza”, afirmó Daniel Flórez, director territorial de la URT en Bolívar y Sucre

El encuentro tuvo la veeduría de la procuradora 41 Hermelinda Carmona, y contó con la participación de entidades como los ministerios de Vivienda, Agricultura, la Unidad para las Víctimas, la ANT y el IGAC.

“Expresamos nuestro agradecimiento a la Unidad de Restitución de Tierras, ya que gracias a la entrega de los títulos de los predios gestionados por la ANT, podremos emprender proyectos productivos que contribuirán al desarrollo económico de nuestra comunidad’, manifestó José Aníbal Díaz, representante y beneficiario del corregimiento Las Palmas.

Es crucial que la institucionalidad se vincule directamente con las realidades de las comunidades mediante procesos de retroalimentación, garantizando que la restitución de tierras responda a sus necesidades. De este modo, se avanza en el cumplimiento de las políticas de reparación integral y dignificación que el Gobierno del Cambio implementa con las comunidades víctimas de la violencia en Colombia.