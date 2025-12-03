Estados Unidos aumenta recompensa por cabecilla del Tren de Aragua: es uno de los más buscados del FBI

Giovanni Vicente Mosquera Serrano, alias El Viejo, es señalado de supervisar actividades de narcotráfico y asesinato del Tren de Aragua. (Foto: Cortesía Departamento de Estado)

Estados Unidos aumenta la recompensa por información que conduzca a la detención y condena del cabecilla del Tren de Aragua, Giovanni Vicente Mosquera Serrano. Así lo dio a conocer el vocero del Departamento de Estado, Tommy Pigott a través de su cuenta de X en horas de la tarde del miércoles 3 de diciembre.

El buró de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado de EE. UU. ofrece hasta cinco millones de dólares por el primer miembro de la organización criminal transnacional en aparecer en la lista de los Diez Más Buscados por el Buró Federal de Investigaciones (FBI por sus siglas en inglés).

“Esta pandilla transnacional brutalmente violenta (el Tren de Aragua) representa una amenaza criminal mortal para todo el hemisferio”, asegura el Departamento de Estado a través de un comunicado difundido por Pigott.

Mosquera Serrano fue imputado en el Distrito Sur de Texas por conspiración para el tráfico internacional de cocaína, mismo delito por el que fue imputado nuevamente en abril de 2025, acusado además de brindar apoyo material a una organización terrorista extranjera.

Por otro lado, el 20 de febrero, el Secretario de Estado, Marco Rubio, designó al Tren de Aragua como Organización Terrorista Extranjera (FTO) y Terrorista Global Especialmente Designado (SDGT).

En junio, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro sancionó a Mosquera Serrano. Hoy, la OFAC también sancionó a 11 objetivos afiliados a las redes narcoterroristas de TdA.