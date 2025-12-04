Adulto mayor fue enviado a la cárcel por presunto abuso sexual en San Juan Nepomuceno

Por petición de un fiscal de la Seccional Bolívar, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a un hombre de 61 años, presuntamente comprometido en el abuso sexual de un menor de edad, vecino suyo.

La decisión judicial se relaciona con hechos registrados en el barrio La Paz, del municipio de San Juan de Nepomuceno (Bolívar). El procesado, al parecer, aprovechó la confianza con el menor que residía cerca de su casa a quien habría obligado a ver videos con contenido para adultos, además de someterlo a tocamientos íntimos.

Al parecer, la primera agresión ocurrió en 2019 cuando la víctima tenía 10 años; y la segunda, en 2024, a los 15 años.

El ahora procesado fue capturado el pasado 19 de noviembre por la Policía Nacional en una vía pública de San Juan de Nepomuceno. La Fiscalía le imputó el delito de acto sexual con menor de 14 años, cargo que no aceptó.