Visión 2026: Alcalde Galán presentó avances de las obras viales y públicas en Bogotá

Hoy el Country Club de Bogotá fue escenario del Foro "Visión 2026″, Tendencias Colombia, un espacio que reunió distintas voces del sector público y privado, entre ellas el alcalde Carlos Fernando Galán, quien presentó los avances viales y públicos que se están ejecutando en Bogotá y el próximo año.

Estos son los avances viales de este año en Bogotá

El alcalde Carlos Fernando Galán aprovechó esta cumbre liderada por PRISA Media, mostrar los avances de la obra pública en la capital.

Asegura que este mandato ha entregado obras en Boyacá, Avenida Caracas, el tramo de la Avenida 68, entre otras.

“En lo que llevamos del gobierno, se ha duplicado las obras en Bogotá. Ya entregamos obras como Boyacá en el Norte, Avenida Caracas, el tramo de la Avenida 68, corredor de la Córdoba”, dijo el alcalde en el foro liderado por PRISA.

“El otro año viene un ‘entregatón de obras”: Alcalde Carlos Fernando Galán.

Asimismo, aseguró que el propósito de la alcaldía para el próximo año es entregar las obras como la ‘Carrera 9′, el TransmiCable de la localidad San Cristóbal, cinco grupos de los nueve de la Avenida 68 y tres grupos de Avenida Ciudad de Cali.

Finalmente, terminó su discurso en el foro reiterando que el metro tiene avances significativos como en las inversiones y lo que este proyecto genera empleo en la ciudad.

“El metro tiene proyectado inversiones por 5.3 billones de pesos el año entrante. Eso va ayudar la economía aún más de lo que se está activando, (…) Hoy el metro da 40 mil empleos”, concluyó.