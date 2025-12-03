TransCaribe busca prestar servicios de operación y recaudo a otros sistemas de transporte en el país

TransCaribe adelantó una primera mesa de trabajo con representantes del Sistema Estratégico de Transporte Público SETP de Montería, en el marco de un proceso que busca que el sistema de los cartageneros se convierta en prestador del servicio de operación de los sistemas inteligentes para su par de Montería.

Así, TransCaribe -en caso de ser escogido- pondría al servicio del SETP de Montería los conocimientos y experiencia adquridos, tanto como operadores del sistema, como recaudadores y administradores de los sistemas inteligentes. Esto, como parte de la búsqueda de nuevas fuentes de recursos y financiación, a través de la explotación colateral.

“En el proceso de consolidación de la explotación colateral del sistema y en la prestación de los servicios que podemos dar dada la experiencia que tenemos como operadores, recaudadores y administradores de los sistemas inteligentes, hemos tenido este primer contacto el día de hoy con el SETP de Montería, a quienes pretendemos prestarle el servicio de la operación de los sistemas inteligentes”, explicó Ercilia Barrios Flórez, gerente de TransCaribe.

El ser escogidos por la ciudad de Montería y su sistema estratégico de transporte público representaría para TransCaribe ingresos adicionales que ayudarían al sostenimiento del ente gestor del SITM de Cartagena. La entidad está en proceso de ofrecer estos servicios a otros sistemas de transporte en el país, además del monteriano.