Recuento especial de Funcicar al Concejo de Cartagena al proceso de elección de Contralor/a

El Concejo de Cartagena, a través de su mesa directiva, suspendió el proceso para elegir Contralor(a) en su última etapa, correspondiente a la entrevista a ternados y elección, previstapara el 30 de noviembre de 2025. Al inicio de sesión, el secretario del Concejo, Jorge Mario Bravo, leyó un documento enviadopor la ternada Martha Turizo, en el que presentó su renuncia irrevocable a la terna sin exponer justificación alguna, lo que obligó a recomponerla mediante la Resolución 291 del 30 de noviembre, integrando a Jairo Páez Domíngueza la terna.

Según lo establecido en la Resolución 185 del 29 de agosto de 2025 —que dio inicio al proceso— en sus artículos 27, 28, 29 y 30, la renuncia de un ternado implica integrara la terna al concursante que haya ocupadoel cuarto lugar,y así sucesivamente. Esta nueva terna debe recibir observaciones ciudadanas durante cinco días; posteriormente, el Departamento Administrativo de Función Pública realizará el examen de integridad, y la mesa directiva, un día antes de la entrevista, verificará que los ternados cumplan los requisitos legales exigidos para el cargo.

El jefe de la Oficina Jurídica del Concejo, Rafael Vergara, señaló que, al tratarse del último día de sesiones del Concejo, y al haberse recompuesto la terna ese mismo día, no era posible cumplircon los tiempos establecidos, especialmente en lo relacionado con la revisiónde requisitos. El presidente de la corporación, concejal Rafael Meza, ofreció disculpas por la situación, la cual, según expresó, “se les salió de las manos” tras la renuncia de una de las ternadas.

¿Cómo inició el proceso?

El pasado 10 de junio la plenaria del Concejo autorizó a la mesa directiva, conformada por elpresidente Rafael Meza, primer vicepresidente William Pérez y la segunda vicepresidenta Luz Marina Paria, a dar paso al proceso de convocatoria para reemplazar a la actualContralora Distrital Angela Cubides, quien está por finalizar su periodo. El 10 de agosto, la mesa directiva publicó una convocatoria pública a universidades públicas y/o privadas para adelantar el proceso de elección a Contralor(a) Distrital.

A través de la Resolución 185 expedida el 25 de agosto de 2025, el Concejo informó la elección de la Universidad de Cartagena como entidad adjudicataria del contrato COI-001-2025, bajo la modalidad de contratación directa con ofertas, por un monto de $50 millones. El proceso inició con el envío de invitaciones a 10 Instituciones de Educación Superiory finalmente contó con cotizaciones de la Universidad de Cartagena y la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, y tras aplicar los criterios objetivos de evaluación, la Universidad de Cartagena demostró cumplir todos “los requisitos legales, técnicos, económicos y específicos” y se adjudicó el contrato.

Entre las funciones de la Universidad dentro del proceso se encuentra: verificación de documentación, requisitos mínimos, realización de evaluación escrita y recepción y respuesta a reclamaciones.

Inicio de convocatoria a aspirantes

El Concejo expidió la Resolución 185 del 29 de agosto de 2025 convocando públicamente a quienes desearan aspirar y que cumplieran con los requisitos mínimos para postularse a este proceso.La resolución estableció fechas claves tales como:

Inscripción: Del 15 al 16 de septiembre.

Presentación de prueba de conocimiento: 9 de octubre.

Conformación de la terna: 20 de noviembre.

Entrevista y elección de aspirantes: 28 de noviembre.

Inicialmente la convocatoria tuvo 83 inscritos y tras revisiones, el 1 de octubre se publicó la lista de admitidos, con un total de 60, los cuales se convocaron, según Resolución 185, a la prueba de conocimientos realizada el 9 de octubre, está prueba otorgaba un 60% del valor porcentual del concurso. Los aspirantes necesitaban un puntaje mínimo de 60 puntos para pasar a la siguiente etapa: valoración de criterios de educación, experiencia, actividad docente y

producción de obras con 40% del peso porcentual, a la cual lograronpasar 8 aspirantes. (Abraham Antonio Haydar Berrocal, Alcibaldo Enrique Cruz Leon, Camilo Andres Tamara Garcia,Jairo Alberto Paez Dominguez, Martha Luz Turizo Lobo, Rafael Francisco Vera Romero, Robinson Camilo Ojeda Ortiz, Yadira Morales Roncallo)

Entre resoluciones, recursos de reposición y apelación, proposiciones, concepto de Función Pública, y cambios en el cronograma, transcurrió la última etapa del proceso de elección de Contralor(a)

El 20 de noviembre, debido a solicitudes de exclusión presentadas por participantes que no habían sido resueltas, la mesa directiva del Concejo expidió la Resolución 261, modificando el cronograma de elección de Contralor(a), estableciendo como fecha de conformación de la terna el 24 de noviembre y la entrevista junto a la elección de Contralor(a) para el 2 de diciembre.

El 21 de noviembre, el concejal Carlos Barrios (Cambio Radical) presentó un recurso de reposición en subsidio de apelación a la Resolución 261, argumentando que la elección se estaría realizando por fuera del periodo ordinario, el cual finalizaba el 30 de noviembre y cuya extensión no había sido aprobada. También añadió que no se conocían resultados entregados por la Universidad de Cartagena y que dicha Resolución no estaría en firme. ( Link de la bitácora). La función del recurso de reposición es que la autoridad que tomó la decisión, en este caso la mesa directiva, revise y corrijala decisión tomada.

El 23 de noviembre, la mesa directiva negó el recurso de reposición a la Resolución 261, dejándola en firme, estableciendo como fecha de elección de Contralor(a) el 2 de diciembre. El concejal Barrios presentó el recurso de apelación, solicitando a una autoridad mayor revisar la decisión tomada. Durante esta sesión, 12 concejales firmantes presentaron proposición para establecer como fecha límite de sesiones ordinarias el 30 de noviembre, señalando que no existe trámitealguno con sentidode urgencia y que legalmente el periodo de sesiones termina en dicha fecha. La proposición fue aprobada por la plenaria, dejandopor fuera del tiempo de sesiones la elección de Contralor(a). ( Link de la bitácora )

El 24 de noviembre, la mesa directivadel concejo expidióla Resolución 270 con la terna para Contralor(a) de la que debía realizar la elección, siendo los ternados:

Yadira Morales Roncallo(81,75 pts)

Rafael Vera Romero:(78,90 pts)

Martha Turizo: (77,10 pts)

En sesión del 24 de noviembre, el presidente Rafael Meza recordó los procedimientos que continuaban a partir de la elecciónde la terna consistentes en la presentación de observaciones ciudadanas, examen de integridad, entrevista y elección, tal como establece la Resolución 261 del 20 de noviembre. Dio lectura también a un concepto de Función Públicaque indica que la norma no exige que el procesoocurra en sesionesordinarias o extraordinarias, así que es posible continuar en extraordinarias bajo el principio de oportunidad. ( Link de la bitácora )

Sin embargo, el 26 de noviembre, 13 concejales presentaron una proposición, la cual fue aprobada, en la que exhortaba a la Mesa Directiva a modificar inmediatamente el cronograma vigente para que las etapas restantes se realizaran dentro del periodo de sesiones ordinarias, es decir, hasta el 30 de noviembre. También se votó de forma negativa una proposición del presidente Rafael Meza para extender el periodo de sesiones hasta el 10 de diciembre y continuar con el proceso y estudio de proyectos.

Por lo anterior, el presidente Meza aceptó modificar el cronograma del proceso, quedando la entrevista y elección de Contralor(a) para el 30 de noviembre, fecha que coincide con la finalización del tercer periodo de sesiones ordinarias.( Link de la bitácora )

Declaraciones de Carolina Calderón Guillot, Directora Ejecutiva de Funcicar

Lo ocurrido este año confirma un patrón de controversias que ha marcado los procesos de elección de Contralor(a) desde 2016, al punto de que la ciudad llegó a estar siete años sin un contralor en propiedad, una situación que debilitó el control fiscal del Distrito. Estas fallas administrativas generan incertidumbre institucional, afectan la confianza ciudadana y dificultan la vigilancia del uso de los recursos públicos.

Por eso es fundamental que el Concejorestablezca el procesocon total sujeción a la normatividad, garantizando transparencia, publicidad y condiciones objetivas para los aspirantes. No se pueden permitir más retrasos en un cargo esencial para la lucha contra la corrupción, el seguimiento a la ejecución presupuestal, la revisión de contratos y la defensadel patrimonio público.

Esperamos que exista una acción interinstitucional eficaz en el seguimiento y control a la elección de Contralor(a) Distrital de Cartagena, involucrando a las instituciones responsables (Procuraduría General, Contraloría General, Tribunal Administrativo correspondiente, Personería Distrital). Es urgente asegurar que la elección avance con las garantíasque Cartagena merece.

Qué han dicho los concejales durante el proceso:

23/Nov WilliamPérez primer vicepresidente “me apartode la proposición de no prorrogar el periodo de sesiones (...) tengo unas enormes dudas acerca de este planteamiento de prorrogar sesiones para que la

Universidad de Cartagena tenga tiempo para responder una solicitudes (...) me aparto de la Resolución 261 (...) en los años que llevo en el Concejo

nunca he visto que no se prorroguen las sesiones (...)hay un deber legal de elegirContralor(a) en este tercer periodode sesiones (...)quiero elegir Contralor(a) sea quien sea (...) veo la necesidad de sí ampliarsesiones”.

23/Nov Javier Julio (Pacto Histórico) “...dejo constancia de que la plenaria es soberana (...) los períodosde sesiones dicen que en caso que la

plenaria considere ampliar el periodo será sometido a consideración (...) existe un cronograma de elección que estaba en el marco del periodo ordinario”.

24/Nov RafaelMeza Presidente del Concejo “esta mesa directiva cumplió con su directriz de dejar en firme la terna para elegir Contralor(a) Distrital (...) analicen bien si es posible una prórroga de sesiones ordinarias para elegir el 2 de diciembre”.

26/Nov Pedro Aponte (Cambio radical) “La historia contemporánea reciente de la Corporación ha indicado que es un tema espinoso. Desde

el día 1 que se abrió la inscripción he estado inquieto y he hecho solicitudes. (...) la mesa directiva ha desatendido el cronograma, por ejemplo la publicación de inscritos, debíahacerse el día 16 de septiembre y se hizo el 17. No podemos perder de vista qué nos están diciendo los concejales que en la terna hay personas que no entregaron una documentación (...) premiar a quien no haya aportado la documentación endebida forma sería prevaricar (...) solicito que se devuelvala terna a la Universidad de Cartagena y certifique que los candidatos ternados fueron habilitados en razón de que presentaron la documentación en debida forma”.

29/nov Armando Córdoba (Alianza Verde) “me declaro impedido para participar en los debates, discusiones y decisiones relacionadas con el proceso de escogencia del Contralor(a) Distrital, que se puedan surtir a futuro.”

30/nov Carlos Barrios (Cambio Radical) “Como vocero de la bancada del partido Cambio Radical dejamosclaridad que vinimosa cumplir con el

derecho de elegir Contralor(a), pero por circunstancias ajenas a nuestra voluntad, respetamos la decisión de suspender el concurso.”

Antecedentes a la elección de Contralor(a) Distrital

El proceso de elección de Contralor(a) distritalen Cartagena ha estado marcado por una inestabilidad institucional y jurídica desde el año 2016, cuando la elección de Nubia Fontalvo fue anulada y posteriormente ella fue capturada. Desde entonces,el Concejo Distrital enfrentó múltiples obstáculos para realizar una nueva elección en propiedad, incluyendo la suspensión de al menos cinco convocatorias públicas debidoa fallos de tutela, y presuntas irregularidades en la contratación de universidades para realizar las pruebas (comola Universidad del Magdalenay la Universidad de la Costa) y problemas administrativos como la falta de certificados de disponibilidad presupuestal.

Ante la imposibilidad de culminar un proceso de selección transparente y definitivo, el Concejorecurrió repetidamente a la figuradel encargo para suplir lavacancia. Durante este periodo, la ciudad tuvo cuatro contralores encargados: Freddys Quintero, RafaelCastillo, Gustavo Núñezy Miguel MartínezCoronado. Esta rotación constante generó incertidumbre administrativa y disputas legales.

Finalmente, la interinidad terminó en noviembre de 2023, luego de que un juzgado levantara la medida de suspensión que pesaba sobre el proceso desde marzo de ese año. El Concejo retomó la convocatoria con una terna conformada por Luis Gil Cadavid, Miguel García y Ángela Cubides. El 3 de noviembre de 2023, Ángela Cubides fue elegida como contralora en propiedad con 13 votos a favor, cerrando así un ciclo de interinidad y pleitos jurídicos en el órgano de control fiscal de la ciudad.