Nuevas zonas Wi-Fi gratuitas en el Parque Deportivo Los Calamares y la Biblioteca Pablo Neruda

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través de la Oficina Asesora de Informática, inauguró nuevas zonas Wi-Fi gratuitas en el Parque Deportivo Los Calamares y en la Biblioteca Pablo Neruda del barrio Chile, ampliando las oportunidades de conectividad para estudiantes, trabajadores, deportistas y familias de estos sectores.

Durante las jornadas, se explicaron los beneficios que esta infraestructura tecnológica trae a las comunidades, destacando su aporte al acceso al conocimiento, la comunicación y la participación activa en los servicios digitales del Distrito. Además, los asistentes recibieron orientación sobre el uso de Catalina, la asistente virtual de la Alcaldía de Cartagena, que permite realizar trámites y resolver dudas de manera rápida y segura.

También se invitó a los ciudadanos de ambos sectores a inscribirse en los cursos de formación de la estrategia Digitalízate Comunidad, para fortalecer sus habilidades digitales y aprovechar al máximo estas redes gratuitas y abiertas.

Entre los principales beneficios, se destacan:

* Acceso gratuito a internet: ideal para estudiar, trabajar, capacitarse y permanecer conectados con sus actividades cotidianas.

* Mayor interacción con servicios digitales del Distrito: esta conectividad permite comunicarse directamente con Catalina, la asistente virtual de la Alcaldía, y acceder fácilmente a trámites y servicios en línea.

* Espacios públicos más seguros y activos: la tecnología incentiva el aprovechamiento del parque y la biblioteca como lugares de encuentro, aprendizaje y bienestar ciudadano.

Con estas nuevas zonas Wi-Fi, la Alcaldía de Cartagena avanza en su compromiso con la inclusión digital y la modernización de los servicios públicos, acercando la tecnología a los territorios y fortaleciendo una ciudad preparada para los desafíos del futuro.