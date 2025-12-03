Mauricio Lizcano en Cartagena: “Vamos a quitarles la plata a los corruptos y devolvérsela al pueblo colombiano”

Lizcano reiteró que una de las principales banderas de su campaña es la lucha contra la corrupción, asegurando que su gobierno devolverá los recursos públicos al pueblo.

“Vamos a quitarles la plata a los corruptos y vamos a devolvérsela al pueblo colombiano. Ese es mi compromiso”, afirmó.

Durante su intervención, Lizcano aseguró que Colombia necesita dejar atrás las divisiones ideológicas y enfocarse en soluciones reales para la gente.

“Si queremos salir adelante, debemos dejar las ideologías de un lado.En Colombia no somos lo que queremos ser, sino lo que nos toca ser, y eso tiene que cambiar.Nuestro objetivo es devolver el derecho a la alegría y a vivir sin miedo”, expresó.

También fue claro en señalar que su campañano está pensada en alianzas políticas, ni con la extrema derecha ni con la extrema izquierda.

“Yo no me alío con extremos. Mi mayor enemigono es un político: es la inseguridad, la indiferencia, la pobrezay la falta de oportunidades que viven millones de colombianos”, enfatizó.

De igual forma,Lizcano destacó que su prioridad hoy es conocera la gente, ganarse su confianza y permitir que los colombianos también lo conozcan a él, recorriendo el país y escuchando de primera mano las necesidades de cada región.

“Estoy aquí para escuchar,para aprender y para construir con la gente. Mi enfoquees hacer de Colombia el país que todos soñamos”, afirmó.

El candidato aprovechó el encuentro para agradecer el apoyo masivo de los colombianos en su proceso de recolección de firmas.

Anunció que ya cuenta con 1.605.000 firmas, una muestra de la confianza ciudadana y del deseo de un cambio profundo.

De estas,35.000 provienen del departamento de Bolívar, motivo por el cual Lizcano expresó un agradecimiento especial a los bolivarenses por el respaldo recibido.