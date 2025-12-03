La iluminación navideña convierte a Manga en un nuevo punto de encuentro para las familias

Los parques HL Román, Lácides Segovia, el paseo peatonal y el Puente Román se están transformando en verdaderos atractivos nocturnos, donde cada día llegan más personas a caminar, tomarse fotos y disfrutar del ambiente festivo.

Lo que antes eran espacios tranquilos, hoy se consolidan como lugares de encuentro para familias, amigos y vecinos, que celebran la recuperación del espíritu comunitario alrededor de estas zonas emblemáticas del barrio.

Rafael Nilo Vergara, líder comunal y miembro de AsoManga, destacó la buena acogida que ha tenido la decoración y el gesto de la administración distrital:

“Los mangueros están muy contentos. La gente ha recibido con muy buenos ojos la instalación navideña en estos puntos tradicionales de Manga y agradecemos al alcalde Dumek Turbay Paz por haber incluido al barrio en esta gran apuesta de ciudad”, expresó.

La magia navideña ya se siente en el barrio, incluso antes del encendido oficial. En Manga, la alegría llegó temprano.