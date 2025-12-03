La Alcaldía de Cartagena digitaliza el trámite de Certificado de Ingresos y Retenciones

La Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias, a través de la Oficina Asesora de Informática, anuncia la digitalización del Certificado de Ingresos y Retenciones, trámite que ya puede ser descargado de forma rápida y segura desde la Carpeta Ciudadana Digital del Estado.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El Certificado de Ingresos y Retenciones es un documento indispensable para procedimientos tributarios, financieros y personales. Con su integración a la Carpeta Ciudadana Digital, la experiencia para los usuarios se vuelve más ágil, eficiente y alineada con los estándares actuales de innovación gubernamental.

Este avance hace parte del compromiso de la administración con la transformación digital y la modernización de los servicios públicos, facilitando a los contratistas y ciudadanos el acceso a documentos oficiales sin trámites presenciales.

Entre los principales beneficios para los usuarios se destacan:

* Acceso disponible 24/7: El trámite puede realizarse en cualquier momento desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

* Ahorro de tiempo y menos trámites presenciales: Todo se gestiona en un solo lugar, sin filas ni solicitudes adicionales.

* Mayor seguridad en la autenticación y protección de datos: Solo el titular del documento puede consultarlo y descargarlo mediante mecanismos de verificación digital.

* Documento confiable y oficial: Emitido por una plataforma del Gobierno Nacional, lo que garantiza su validez y autenticidad.

* Cero papel y sostenibilidad: Se elimina el uso de documentos físicos, reduciendo el impacto ambiental.

Este proceso de integración fue posible gracias al uso de la plataforma de interoperabilidad X-ROAD, que permite un intercambio de datos seguro entre los sistemas del Distrito y la Carpeta Ciudadana Digital, cumpliendo con los lineamientos de la Política de Gobierno Digital.

“Con este avance reducimos trámites presenciales, optimizamos tiempos y ofrecemos una experiencia más ágil para nuestros contratistas y ciudadanos. La transformación digital es una realidad en Cartagena”, afirmó Ernesto Robles Gómez, jefe de la Oficina Asesora de Informática de la Alcaldía de Cartagena.

El trámite se encuentra disponible en la Carpeta Ciudadana Digital:

https://carpetaciudadana.and.gov.co/

Con este avance, la Alcaldía de Cartagena reafirma su compromiso con la eficiencia administrativa y la digitalización de servicios, acercando la tecnología al ciudadano y fortaleciendo una ciudad más moderna y accesible.