Inició la Fase 1 de la recuperación integral de El Laguito en Cartagena

“El proyecto permitirá recuperar integralmente este espacio deteriorado y el entorno ambiental. La intervención contempla la construcción de canchas deportivas, la reactivación de deportes náuticos y el retorno de embarcaciones no motorizadas”, afirmó el gobernador Yamil Arana Padauí, quien destacó que esta obra responde a una deuda histórica con Cartagena.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

“Cartagena también es Bolívar, y hoy comenzamos una acción que posicionará este sector como un espacio ideal para el turismo, el deporte y el disfrute ciudadano”.

Por su parte, el alcalde Dumek Turbay señaló que la ciudad necesitaba que Gobernación y Alcaldía dejaran de darle la espalda a los cuerpos de agua y trabajaran de frente a ellos. “El Laguito inicia hoy una transformación ambiental, urbanística y económica que impactará directamente la calidad de vida de los cartageneros. Y esto es solo el comienzo: vienen anuncios importantes para Bocagrande y Castillogrande”, afirmó.

Este proyecto contó con el decidido respaldo de Cardique, entidad ambiental que que apoya con recursos este proyecto.

FASE 1: Transformación urbana y recuperación del espacio público

La primera fase incluye la actualización de estudios urbanísticos y paisajísticos, además de obras que recuperarán el sector con infraestructura moderna, segura y sostenible. Entre las principales intervenciones se destacan:

Senderos peatonales: 454 metros en la playa del Hilton; sendero elevado en voladizo de 220 metros; y 290 metros adicionales hacia Castillogrande.

Parque infantil y áreas recreativas: más de 3.000 m² con zonas biosaludables, plazas y juegos.

Zona de parqueaderos: 5.623 m², capacidad para 138 vehículos, 4 buses y 40 motos.

Equipamiento turístico: baños, duchas, vestieres, módulos comerciales, bodegas y zona de espera para rutas hacia Tierra Bomba.

Espacios deportivos: cancha reglamentaria de fútbol, dos canchas de voleibol y áreas verdes.

Zonas de descanso: mobiliario urbano, sombra, puntos de vigilancia y rutas peatonales.

Senderos ambientales y palafíticos alrededor de todo El Laguito.

Embarcaderos marítimos para mejorar la operación de transporte hacia Tierra Bomba.

La inversión supera los $33.700 millones y su ejecución será de aproximadamente nueve meses, una vez se surtan los permisos ante EPA Cartagena, Cardique y Dimar.

FASE 2: La solución ambiental definitiva

Mientras avanza la recuperación urbanística, se estructura una fase que garantizará la sostenibilidad ecológica de El Laguito. La Fase 2 contempla:

Canal de interconexión entre El Laguito y el mar Caribe (25 metros de ancho, 1,5 metros de profundidad).

Dos espolones estratégicos para controlar sedimentación y mejorar el intercambio de aguas.

Dragados de precisión, geotextiles y estructuras de disipación de energía.

Nuevo puente peatonal entre el Hilton y Castillogrande, con 6,5 metros de altura y accesibilidad universal.

El Estudio de Impacto Ambiental, elaborado por Cardique, será entregado en diciembre de 2025 y radicado en febrero de 2026 ante la ANLA. La ejecución tardará cerca de 14 meses después de obtener la licencia.

Un proyecto integral para una Cartagena sostenible

La intervención permitirá restaurar el ecosistema, mejorar la calidad del agua y renovar completamente el espacio público, haciéndolo más seguro, atractivo y funcional para residentes y turistas.

Las fases se diseñaron de manera independiente, garantizando que el nuevo espacio urbano estará en funcionamiento mientras avanzan las obras hidráulicas.

El proyecto cuenta con estudios completos de topobatimetría, tránsito, impacto ambiental, arqueología, suelos y diseños arquitectónicos, estructurales, paisajísticos, eléctricos, geométricos e hidráulicos.

Cardique

Angelo Bacci, director de Cardique, destacó la importancia de la articulación institucional. “Hoy vemos los frutos de trabajos que en su momento fueron criticados, pero que debían hacerse. El tiempo nos dio la razón: cuando Alcaldía, Gobernación y comunidad trabajan en equipo, los proyectos avanzan y se protege el medio ambiente”.

La comunidad celebra el inicio de la transformación

Yasmín Méndez, propietaria y residente del edificio Conquistador, expresó:

“Después de más de 40 años sin inversiones significativas, este proyecto es un alivio para nuestra comunidad, especialmente tras las afectaciones del reciente mar de leva. Confiamos en que traerá mayor seguridad, valorización y bienestar.”

Jennifer Correa, presidenta de la JAC de El Laguito. “Hoy inicia una obra largamente esperada. La comunidad recibe este proyecto con esperanza y gratitud: será un motor social y económico para el barrio”.

Patricia Zablaski, fundadora de la JAC, recordó los esfuerzos iniciales:

“Nos tocó limpiar con las manos y con palas. Hoy ver maquinaria trabajando es una alegría inmensa. Era injusto pagar impuestos sin ver avances. Gracias por pensar en este sector que tanto lo necesitaba”.