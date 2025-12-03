Incendio acabó con una vivienda en el barrio La Victoria de Cartagena: afectados piden apoyo

Un diciembre en medio de la incertidumbre deberán vivir los habitantes de una familia en el barrio La Victoria, al sur de Cartagena, tras el voraz incendio que acabó con todos sus enseres y de paso, destruyó el inmueble.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Según Rodolfo Escorcia, residente de la casa, todo inició cuando en la habitación de su hija se produjo un cortocircuito con un ventilador; de inmediato las llamas se propagaron rápidamente por los cuartos, cocina, sala y el baño, dejando la infraestructura inhabitable. Con el fuego se perdió ropa, artículos de cocina, camas, televisores, abanicos y demás elementos necesarios para el hogar.

“Ha sido una situación muy difícil, yo no me encontraba en la casa y cuando llegué el panorama era este, todo quemado, el esfuerzo de muchos años verlo convertido en cenizas. Hoy quiero hacer un llamado para que nos apoyen principalmente con materiales para la construcción, porque necesitamos construir todo desde cero”, aseguró Rodolfo.

Por su parte, ya el distrito realizó su aporte con láminas de Eternit y colchonetas. Sobre este caso, el afectado puso a consideración el número telefónico 3235254834 para coordinar ayudas.