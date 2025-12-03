Gerencia de Espacio Público y Movilidad refuerza controles en la Av. Pedro de Heredia

Durante la semana anterior, el equipo socioeconómico desarrolló jornadas de sensibilización con los vendedores ubicados en la zona, enfatizando en la necesidad de no ocupar las vías y de cumplir con las medidas establecidas para sus mobiliarios. Con esta primera etapa concluida, la Gerencia avanza ahora con operativos de control orientados a asegurar el cumplimiento de dichas medidas.

De manera paralela, la GEPM inició nuevas jornadas de sensibilización en el sector Barrio Chino, enfocadas en identificar a los vendedores, orientar sus actividades y fomentar el uso adecuado del espacio público. Al mismo tiempo, el equipo de Parques y Zonas Verdes adelanta labores de limpieza y mantenimiento en la zona verde ubicada en el triángulo frente al almacén Pulido, contribuyendo al orden y la conservación del entorno.

“Buscamos reducir al máximo las afectaciones a la movilidad en esta avenida. Nuestro interés es que peatones y conductores puedan moverse con mayor tranquilidad y que el espacio público se mantenga organizado”, señaló Tannis Puello Miranda, gerente de Espacio Público y Movilidad.

Estas acciones forman parte del trabajo integral que adelanta la GEPM para fortalecer el orden y movilidad en puntos estratégicos de la ciudad.