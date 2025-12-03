Este viernes, 5 de diciembre se enciende una #SUPERNAVIDAD en Cartagena

Cartagena encenderá este viernes, 5 de diciembre, su alumbrado navideño, el más hermoso del país, como una invitación abierta a locales y visitantes a disfrutar del mejor plan en familia en medio de la temporada de fin de año.

Con un acto central que tendrá lugar en la Plaza de la Aduana, con la presencia de más de 150 artistas en un musical en vivo y muchas sorpresas, el encendido oficial será encabezado por el alcalde Mayor, Dumek Turbay Paz, y la gestora social Liliana Majana, entre otros invitados, en medio de una gran fiesta que también se tomará diversos puntos emblemáticos de las tres localidades del Distrito, incluyendo sus zonas rurales.

El acto tendrá lugar a las 7:00 de la noche, tras el final de un emocionante conteo regresivo que dará paso un espectáculo de luces luego de que el alcalde Dumek Turbay, acompañado por la niñez cartagenera, presione el botón de encendido, al mejor estilo de las grandes producciones cinematográficas.

Además de la Plaza de la Aduna, este viernes, 5 de diciembre, la Alcaldía Mayor de Cartagena también encenderá la magia de la Navidad, de manera simultánea, en el barrio San Francisco, Villa Rosita, Bruselas, El Pozón, Bicentenario, Vía Perimetral, Blas de Lezo, Parque Flanagan, Parque Lineal de Crespo, Las Tenazas, Manga, Muelle de La Bodeguita, Parque Espíritu del Manglar, Camellón de los Mártires, Plaza Santo Domingo, Plaza de San Diego, Plaza Fernández Madrid, Plaza de La Trinidad y en Bayunca.

El alcalde Mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz, extiende una invitación a cartageneros y visitantes a disfrutar en familia del alumbrado más hermoso de toda Colombia.

“Disfrutar de todo un espectáculo de luces, bajo ese concepto de Navidad tradicional que como Gobierno distrital nos propusimos rescatar desde nuestro primer año de gestión, es de esas experiencias que solo puede ofrecer Cartagena. La arquitectura imponente de nuestras murallas, iglesias, calles y plazas, con esa visual única que ofrece todo lo que hemos preparado sobre la Bahía de las Ánimas, con un gran nacimiento flotante por segunda ocasión consecutiva, entre otros atractivos, son una invitación hoy más vigente que nunca a que el mejor plan de fin de año lo tiene Cartagena. Es un alumbrado, sin precedentes, que incluyó nuestras tres localidades y sus corregimientos”, resaltó Turbay Paz.

En este 2025, una vez más con el predominio del concepto de Navidad tradicional, el alumbrado navideño para cartageneros y visitantes destacará en sus plazas, parques y fachadas figuras volumétricas, techos de luces resplandecientes, pasacalles y elementos lumínicos en sus espacios más emblemáticos. Podrán apreciarse pesebres o nacimientos, campanas, guirnaldas, árboles navideños, ángeles, estrellas, arcos, regalos con lazos, esferas decorativas y bastoncillos, entre otras figuras alusivas a la época que marca el fin de año y la unión familiar.

Para los amantes del tradicional pesebre, los más grandes e imponentes podrán ser retratados, principalmente, en la Bahía de las Ánimas, con la presencia del Nacimiento Flotante; demás de los ubicados en Las Tenazas, Parque Lácides Segovia, en el barrio Manga; y en el Parque de Bicentenario, como parte del fervor propio de la época en torno al espacio que acogió la llegada del niño Jesús.

Cabe destacar que, como muestra de su consolidación como destino turístico, Cartagena espera en esta temporada — solo por vía aérea– más de 325.000 visitantes, por lo cual el imponente alumbrado navideño se convertirá en uno de sus principales atractivos.

Además, de acuerdo con proyecciones de Corpoturismo, en la temporada de cruceros 2025-2026, que para Cartagena comenzó el pasado 29 de septiembre y que terminará el 28 de junio de 2026, se esperan alrededor de 180 recaladas, con la llegada de 442.740 visitantes (pasajeros y tripulantes), siendo el periodo de Navidad y fin de año la más representativa para la ciudad.