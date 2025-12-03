En Bolívar Cardique clausura programa PazAporte Ambiental 2025

La Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique (Cardique) cerró oficialmente la versión 2025 del programa PazAporte Ambiental, una estrategia de educación vivencial que este año impactó a más de 3.500 estudiantes de instituciones públicas de Cartagena y de varios municipios de Bolívar.

La clausura tuvo lugar en escenarios estratégicos como la Ciénaga de la Virgen, el Caño Juan Angola y otros cuerpos de agua internos de Cartagena, ecosistemas que funcionan como verdaderos pulmones ambientales para la ciudad. Allí, los estudiantes realizaron recorridos pedagógicos guiados por los profesionales de Cardique.

Durante las jornadas, los jóvenes aprendieron sobre la importancia de preservar los cuerpos de agua. También conocieron la riqueza de fauna y flora que habita en estos ecosistemas, desde aves y peces que dependen de estos espacios para sobrevivir, hasta especies de manglar que sirven de barrera natural y sostén de la biodiversidad.

El director de Cardique, Ángelo Bacci, destacó el impacto formativo del programa:

“Estamos dando clausura a la versión 2025 de PazAporte Ambiental. Más de 3.500 alumnos vivieron una experiencia que les enseñó a tomar mejores decisiones cuando tienen un residuo sólido en sus manos. Comprendieron que no deben arrojarlo a los cuerpos de agua y descubrieron la belleza de estos ecosistemas y la importancia de mantenerlos”.

Bacci agradeció el respaldo institucional: “Gracias al alcalde y al gobernador por creer en un proyecto que transforma vidas. El próximo año seguiremos llegando a más instituciones y más jóvenes”.

El programa —relanzado este año por Cardique, la Gobernación de Bolívar y la Alcaldía de Cartagena— se ha consolidado como una de las iniciativas educativas más relevantes de la región.

Su aula ambiental itinerante permite que niños y jóvenes entiendan, desde la experiencia directa, que la protección del agua, la fauna y la flora es un acto de paz y responsabilidad con el territorio.

Con esta clausura, PazAporte Ambiental cierra un año de expansión y abre paso a una nueva etapa en 2026, reafirmando el compromiso de Cardique con la educación ambiental y la conservación de los ecosistemas estratégicos del departamento.