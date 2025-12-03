El Huila realizó el Primer Encuentro de Producto Turístico para fortalecer la oferta turística

Neiva

El Huila vive el Primer Encuentro de Producto Turístico, un espacio que durante tres días reúne a instituciones, empresarios y operadores del sector. El evento busca fortalecer las estrategias regionales de competitividad y mejorar la calidad de la oferta turística. Las actividades incluyen paneles, capacitaciones y presentación de experiencias. Todo esto con el propósito de posicionar al departamento como un destino destacado del país.

Durante su intervención, el delegado del Viceministerio de Turismo, Orlando Ferro, resaltó el avance del territorio. “El Huila tiene un potencial enorme para convertirse en referente de turismo sostenible en Colombia”, expresó. Ferro destacó que el trabajo articulado con las entidades locales permitirá impulsar nuevos productos turísticos. Además, afirmó que la región cuenta con una riqueza natural y cultural única que debe aprovecharse.

El secretario de Competitividad de Neiva, Jorge Andrés Gechem, también destacó la importancia de este encuentro para la economía regional. “Estos espacios nos ayudan a fortalecer la cadena turística y a proyectar la ciudad hacia nuevos mercados”, sostuvo. Gechem explicó que Neiva trabaja en nuevas rutas y estrategias para robustecer el sector. Asimismo, señaló que el turismo será un motor clave para la reactivación en 2026.

Además, el encuentro se convierte en un escenario clave para el emprendimiento y la formación. Instituciones como el SENA y trabajan en la capacitación de jóvenes, el impulso a nuevas empresas y la generación de oportunidades en el sector. La expectativa es que este espacio deje capacidades fortalecidas y una hoja de ruta clara para el turismo del país.