Durante diciembre, Neiva enfrenta un aumento de residuos debido al incremento de actividad comercial

Neiva

Ciudad Limpia informó que en Neiva se han recolectado, durante 2025, un promedio mensual de 8.400 toneladas de residuos. El jefe operativo, Mauricio Herreño Chávez, explicó que en diciembre la cifra aumenta considerablemente. “En esta temporada la producción se incrementa entre 800 y 1.000 toneladas”, señaló. El fenómeno está asociado al aumento de visitantes y al fuerte movimiento comercial.

Según la empresa, las compras navideñas generan mayor volumen de cartón, latas y empaques en centros y zonas comerciales. Herreño destacó que este comportamiento es recurrente cada fin de año. “El comercio y la población flotante elevan la cantidad de residuos que se producen en la ciudad”, afirmó funcionario.

El barrido manual se mantendrá sin cambios en horarios ni frecuencias durante toda la temporada. Sin embargo, la recolección domiciliaria tendrá una modificación puntual. “El 24 y 31 de diciembre el servicio se adelantará dos horas”, anunció Herreño. Estos ajustes serán comunicados con anticipación a cada sector, mientras que los días festivos conservarán los horarios habituales.

Ciudad Limpia hizo un llamado a reforzar la separación de residuos para apoyar el trabajo de los recicladores de oficio. “Pedimos a la ciudadanía diferenciar entre aprovechables y no aprovechables para facilitar su labor”, indicó el jefe operativo.