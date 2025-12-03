Día Internacional de las Personas con Discapacidad: un llamado a la inclusión real y efectiva

Boyacá

En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, conmemorado este 3 de diciembre y establecido en 1992 por la Naciones Unidas, se renovó el llamado a promover los derechos, el bienestar y la inclusión plena de esta población en todos los sectores de la sociedad.

Durante una entrevista concedida a Caracol Radio, el vocero de la población con discapacidad en Boyacá, Javier Araque, afirmó que en el departamento hay más de 43 mil personas con discapacidad que diariamente aportan al desarrollo del territorio.

“No somos personas enfermas, somos personas con una condición particular, con una diferencia que también construye desarrollo social y económico”, aseguró Araque, al destacar la importancia de esta fecha para visibilizar a una población que históricamente ha sido excluida.

El representante explicó que existen siete grandes categorías de discapacidad, cada una con necesidades específicas. “Una persona con discapacidad visual no requiere lo mismo que una persona con discapacidad física, por eso hablamos de ajustes razonables distintos y de respuestas diferentes del Estado”, indicó.

Frente a la participación política, Araque fue enfático en señalar que la población con discapacidad suele ser tenida en cuenta solo en épocas electorales. “Somos muy importantes en tiempos de elecciones, pero después se olvidan de nosotros. Por eso debemos asumir responsabilidades y ocupar espacios de representación”, sostuvo.

Finalmente, reconoció que existen avances normativos en el país, pero advirtió que aún falta que muchas de esas leyes se cumplan plenamente. “Hemos avanzado, pero todavía hay un camino largo por recorrer para que la inclusión sea real y efectiva”, concluyó, al hacer un llamado a seguir construyendo una sociedad más incluyente en Colombia.