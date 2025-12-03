Con velas encendidas, Cartagena conmemoró el Dia Mundial de la lucha contra el Sida

Con un acto solemne que consistió en el encendido de una vela por las personas que participaron del encuentro, se recordó en Cartagena a las personas que han partido del mundo terrenal conviviendo con VIH.

El encuentro hizo parte de la agenda del Día Mundial del Sida que se conmemora cada 1 de diciembre y donde a las IPS con atención a población que conviven con VIH, el Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis) les entregó un reconocimiento por su esfuerzo por mejorar la calidad de vida de las personas que padecen del virus.

Sobre el evento realizado en la Casa Fátima, sede del Dadis, se escucharon testimonios de personas que padecen de esta enfermedad que, según datos del Instituto Nacional de Salud, en Colombia hasta octubre de 2025 se han registrado 211.000 casos, tendencia que sigue en aumento en comparación con los años 2023 y 2024. En Cartagena en lo que va de este año se han notificado 515 casos nuevos.

Desde el Dadis, el director Rafael Navarro España, insistió en la necesidad de trabajar articulados con los profesionales de la salud, IPS, entidades como AHF (Fundación para la Atención de la Salud contra el Sida, por sus siglas en español) y la ciudadanía, con el objeto mejorar el acceso a tratamiento, incrementar las acciones para diagnóstico temprano y evitar la estigmatización de quienes conviven con el virus.

Andrea*, paciente diagnosticada con VHI desde hace 15 años, señaló que, una vez conocido su diagnóstico sintió miedo. Pero, gracias a los profesionales de la salud y al tratamiento médico, ha podido desarrollar un estilo de vida saludable a partir de una serie de recomendaciones médicas.

Por su parte, Diana Alzamora Sierra, en representación de Vivir Bien IPS, durante el evento de reconocimiento al trabajo en favor de la persona que padecen VIH, señaló que el propósito es ayudar a que estas tengan una mejor calidad de vida, para lo cual se cuenta con un equipo interdisciplinario con profesionales especializados en esta patología como psicólogos, médicos, enfermeros, químicos farmaceutas e infectólogos.

Durante la agenda conmemorativa del Día Mundial del Sida se realizaron actividades como rally, sensibilización y entrega de preservativos en las playas de Bocagrande y en los centros comerciales, donde, además, se realizaron pruebas rápidas.

Las IPS que recibieron reconocimiento fueron: IPS de la Costa, Vivir Bien, Caminos, Novumed, Sies Salud, Virrey Solís, Quimio Salud y Vihonco IPS.