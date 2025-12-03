Con la entrega de 484 cartas de indemnización, concluyen décadas de espera para víctimas en Bolívar

Detrás de cada cifra hay historias de resistencia. Entre ellas está la del señor Libardo, quien a sus 24 años tuvo que abandonar su hogar en Arroyo Hondo, Bolívar. Junto a su esposa, sus padres y hermanos, salió corriendo sin poder llevar más que la ropa puesta. Dejaron atrás su casa, sus animales y la finca familiar que constituía su único sustento.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

En Cartagena, la ciudad que lo acogió tras su desplazamiento forzado, Libardo trabajó como ayudante de buseta, vendió agua en las calles e hizo todo tipo de oficios para sobrevivir junto a su familia, mientras esperaba a que el Estado lo indemnizara.

“Este dinero de la indemnización no me devuelve lo que perdí, pero me ayuda grandemente. Llevo 20 años esperando esta indemnización. Hoy agradezco al presidente Gustavo Petro por no abandonarnos y por tenernos en cuenta. El dinero voy a guardarlo en el banco para hacerme a una casita, porque no tengo casa donde vivir”, afirmó Libardo.

Como él, otras 483 personas acudieron para recibir su reparación económica, con una inversión de parte de la Unidad para las Víctimas de $5.280 millones, que les permitirán a los sobrevivientes del conflicto armado reconstruir y darles un nuevo impulso a sus proyectos de vida.

Durante la jornada, la directora territorial de la Unidad para las Víctimas en Bolívar, María José Meza, destacó que “este avance representa mucho más que el cumplimiento de un acto administrativo. Cada entrega es un paso hacia adelante en la reparación integral de las víctimas. Cada víctima que recibe su indemnización está cerrando un ciclo de dolor y abriendo la posibilidad de recuperar su proyecto de vida, y ese es el propósito que el director general, Adith Rafael Romero, nos invita a cumplir”.

La Unidad para las Víctimas reitera su compromiso de avanzar en los procesos de asistencia, atención y reparación en el departamento de Bolívar, además de garantizar que las medidas de reparación económica se materialicen de forma efectiva y digna para las víctimas del conflicto.