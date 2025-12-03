Comenzó la construcción de la vía principal de Puerta de Hierro en Cartagena

El programa Vías para la Felicidad continúa expandiéndose por toda Cartagena. Hoy, bajo el liderazgo del alcalde Mayor, Dumek Turbay Paz, y la ejecución de la Secretaría de Infraestructura, comenzó oficialmente la construcción de la vía principal del barrio Puerta de Hierro, una de las obras más esperadas por la ciudadanía y una intervención estratégica para la movilidad en la Localidad 3, a la altura de la Zona Industrial de Mamonal.

Serán 1.138 metros lineales de pavimento nuevo con un ancho promedio de 6.3 metros, que transformarán por completo el acceso a Puerta de Hierro y su conexión inmediata con Arroz Barato, para integrarse directamente al circuito vial construido recientemente por esta administración, conformado por la Calle 3 de Nelson Mandela, la Carrera 89 de Villa Hermosa y la vía principal de Policarpa.

Esta nueva vía, que tendrá un valor superior a los $6 mil millones, desempeñará un papel fundamental durante emergencias o cierres viales en la zona industrial. El año pasado, cuando se iniciaron las obras de rehabilitación del Corredor de Carga, miles de vehículos —incluyendo tractomulas— pudieron transitar por esta calle deteriorada para evitar el colapso vial. Hoy, con la pavimentación completa, la ciudad contará con una ruta más rápida, más segura, más amplia y más eficiente para enfrentar contingencias.

“Les estamos cumpliendo con hechos”: alcalde Dumek Turbay

“Hoy, estamos haciendo una inversión histórica de más de 6.000 millones de pesos para una vía que no solo transforma la movilidad, sino que integra el circuito vial de Policarpa, Villa Hermosa y Nelson Mandela. Es una obra pensada para ejecutarse en solo cinco meses, porque la gente de Puerta de Hierro no puede seguir esperando. Esto es una respuesta concreta a una necesidad que sus habitantes vienen reclamando desde hace muchos años. Aquí estamos cumpliendo”, aseguró el alcalde Mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz.

El mandatario agregó: “Tal como lo hablamos con los dirigentes de la comunidad, esta no es cualquier obra, es una vía de progreso, de desarrollo y de verdadero cemento social. No los hemos olvidado, seguimos avanzando, cada intervención que entregamos es un regalo de todos los cartageneros para su propia ciudad. Hoy arrancamos aquí con toda la determinación, con una obra de calidad”.

Los habitantes de Puerta de Hierro expresaron su alegría, alegando que por fin dejarán atrás el barro, el polvo y los huecos.

“Es una excelente noticia, es la vía principal de esta comunidad y somos un grupo de 50 adultos mayores que toda la semana tenemos que venir 3 veces a este lugar cruzando una calle intransitable, a veces nos toca ir por la avenida exponiéndonos a un accidente, pero hoy, gracias a la Alcaldía de Cartagena, tendremos esta vía nueva”, expresó Ina Pineda, quien hace parte del Centro de Vida del barrio.

“Nacimos aquí, crecimos aquí y no existía esperanza, hoy sí la hay, el desarrollo para nuestra comunidad es inmensamente grande, no solo lo social, sino espiritual, en todos los ámbitos de la vida. Gracias al alcalde Dumek Turbay por esta gran obra”, añadió el vecino Eddy Pinto.

Un programa que sigue creciendo en toda Cartagena

Puerta de Hierro se suma a los frentes de trabajo que ya están activos dentro del programa Vías para la Felicidad, entre ellos:

• La rehabilitación de la avenida Pedro Romero.

• La intervención de la avenida del Consulado.

• La reconstrucción del acceso a la vereda Tierrabaja.

• La rehabilitación vial en la Diagonal 30 de Ceballos.

• Las obras en La Candelaria, donde avanzan la Calle de los Niños y la Calle 33C.

Este paquete de 40 obras nuevas en toda la ciudad representa una de las mayores intervenciones viales de los últimos años, una apuesta del Gobierno del alcalde Mayor, Dumek Turbay Paz, por dignificar los barrios, mejorar la movilidad y devolverle calidad de vida a miles de familias.