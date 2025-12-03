Colombia extiende su ventaja con Venezuela en los Juegos Bolivarianos: Así va la tabla de medallería

Lina Hernández, ganadora de una medalla de oro en el ciclismo de pista / Twitter: @MinDeporteCol

A cinco días de terminar los Juegos Bolivarianos 2025, celebrados en Lima, Perú, la delegación nacional continúa en lo más alto de la tabla de medallería, rondando las 100 medallas de oro y ampliando su diferencia con Venezuela, su principal perseguidor.

En total, Colombia registra 234 medallas ganadas en las justas, de las cuales 96 son medallas de oro, 83 de plata y 55 de bronces. Venezuela le sigue con 63 con oros y los anfitriones, Perú, con 49.

En la jornada de este martes, los atletas del país logran nueve medallas doradas, de las cuales cinco se consiguieron a través del atletismo, dos en el ciclismo de pista; mientras que tanto el judo como el voleibol aportaron de a una.

En el atletismo, los oros fueron para Valeria Araújo, Ronald Longa, Arnovis Banguero, Ronald Grueso y Julio Angulo; en el ciclismo de pista, Lina Hernández y Kevin Quintero ganaron oros; en el judo, sumó un título Francisco Balanta; mientras que en el voleibol se impuso el sexteto masculino.

Este miércoles se entregarán 34 medallas de oro. Habrá acción los deportes de aguas abiertas; atletismo; balonmano; béisbol; bowling; boxeo; ciclismo de pista; ecuestre; fútsal; gimnasia rítmica; gimnasia trampolín; golf; judo; pelota vasca; pentatlón; remo; skateboarding; tenis; tenis de mesa; triatlón; voleibol playa y voleibol femenino.

Tabla de medallería de los Juegos Bolivarianos 2025