“Cepeda es el apóstol de las cárceles”: Expresidente Uribe responde a Iván Cepeda // Caracol Radio

El expresidente Álvaro Uribe respondió desde su cuenta de X al senador y precandidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, quien en medio de un debate de control político en la plenaria del Senado se refirió al episodio de los 12 apóstoles.

Según dijo el expresidente, “Cepeda es el apóstol de las cárceles”. Mencionó también Uribe que el senador del Pacto Histórico “ha servido para persistir en buscar presos y ofrecerles beneficios para que acusen falsamente a sus nuevos contradictores”.

“La FARC no necesitaba a la JEP, con Cepeda han tenido suficiente para absolver al narcoterrorismo y condenar a quienes los combaten. Cepeda es un verdugo con apariencia de Apóstol pobre y macilento, que le ha servido para persistir en buscar presos y ofrecerles beneficios para que acusen falsamente a sus nuevos contradictores”.

El expresidente Álvaro Uribe aseguró además que sigue impune la plena prueba de “su diversión de mocedad que era hacer movilizaciones ordenadas por la Farc”.

Afirmó que Iván Cepeda “escoltó bien a Santrich y Márquez para que se fugaran” e incluso los señaló de liderar “la nueva fase terrorista que alcanzó el magnicidio de Miguel Uribe Turbay”.

Añadió el exmandatario que “así son los matones que presumen tener autoridad Celestial para asesinar o colgarle delitos a los enemigos”.