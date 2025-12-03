Cartagena fortalece su agenda prospectiva con la tercera Mesa de Gobernanza

La Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias, a través de la Escuela de Gobierno y Liderazgo, dirigida por Robinson Casarrubia Cardona, realizó la tercera Mesa de Gobernanza 2025, un espacio de seguimiento, implementación y evaluación de la agenda prospectiva “Cartagena Superciudad”. En la jornada participaron dignatarios de Juntas de Acción Comunal (JAC) y líderes sociales de diversos sectores del Distrito.

El encuentro, desarrollado en convenio con la Fundación Universitaria Colombo Internacional (Unicolombo), tuvo lugar en el auditorio Amaury Román Román, en el Centro Histórico. Su propósito central fue revisar avances, promover el diálogo y priorizar acciones estratégicas que impulsen la transformación de Cartagena hacia un modelo de ciudad sostenible, innovadora y con una gobernanza participativa liderada desde la sociedad civil.

Durante la sesión, se resaltó la importancia de estos espacios como escenarios para la reflexión colectiva sobre el futuro del territorio. En esta línea, David Puello, historiador de la Escuela de Gobierno y Liderazgo, afirmó:

“Esta mesa de gobernanza cumple un rol fundamental, porque nos permite pensar las intervenciones que nuestros territorios requieren, a partir de preguntas que demandan también la articulación de otros sectores que dinamizan la ciudad”.

A su vez, los líderes comunales destacaron el alcance de la participación comunitaria en la construcción de una Cartagena más inclusiva.

Julio Villadiego, fiscal de la Federación de Juntas de Acción Comunal del Distrito, señaló:

“Este es un proyecto muy importante para todos los comunales; un espacio en el que participamos y tomamos decisiones junto al gobierno sobre la superciudad que queremos”.

Con la realización de esta tercera mesa, el Distrito reafirma su compromiso con la promoción de espacios de diálogo, participación y construcción colectiva que fortalezcan el futuro de Cartagena y contribuyan al cumplimiento de la Agenda Cartagena 2040.