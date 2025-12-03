Carlos Malatesta: el éxito sin estrés llegó a la Wake Up Conference

Un encuentro que reunió a algunos de los grandes referentes del liderazgo y el desarrollo personal en Latinoamérica.

Entre ellos, el argentino-venezolano Carlos Malatesta ofreció una de las charlas más comentadas del evento: “Los Siete Pilares del Éxito Sostenible”.

Durante 30 minutos, Carlos compartió no solo estrategias para alcanzar metas sin perder el equilibrio, sino también fragmentos de su historia personal: los desafíos, las crisis y el proceso de sanación que lo llevaron a entender que el verdadero éxito es aquel que no destruye tu salud ni tu paz interior.

“El éxito verdadero no es solo lograr metas, sino poder sostenerlas sin destruirte en el proceso. Sí se puede tener éxito sin estrés, y mi propósito es mostrar cómo lograrlo”, expresó ante un público que lo escuchó con atención, entre risas, lágrimas y aplausos.

Su presentación marcó un contraste con el tono motivacional del evento. Para diferenciar el tono emocional, Malatesta fue más allá ofreciendo claridad y pasos concretos. “Muchos me dijeron después que era la primera vez que salían de una conferencia con una hoja de ruta real para cambiar su vida”, comenta.

Compartió escenario con Tony Robbins, Ismael Cala y los inversionistas de Shark Tank Colombia, en un evento que contó con el apoyo de FENALCO y Amazon Web Services. Sin embargo, lo que más lo conmovió fueron las conversaciones posteriores con el público: personas que se acercaron para contarle que su historia con el cáncer los inspiró a replantear sus prioridades y volver a creer.

Hoy, Carlos continúa expandiendo su programa Success Sin Estrés, preparando la nueva edición de su libro “Feliz” y trabajando en la próxima temporada de su podcast Superlatinos, donde entrevista a latinos extraordinarios que están dejando huella en el mundo.

Además, mantiene su compromiso con su fundación, que apoya a niños en situación de riesgo en América Latina.

Antes de cerrar su charla en Bogotá, dejó una frase que resume su filosofía de vida:

“Sigue tus talentos, no solo tus sueños.

Cuida tu energía, honra tus rituales y construye la vida que te mereces.

No permitas que el éxito te cueste la vida.”