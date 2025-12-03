Cárcel para un hombre que abusó sexualmente de sus dos hijastros en Bolívar

Patrullas de vigilancia y unidades de policía judicial de infancia y adolescencia de la Policía Nacional de Colombia en el departamento de Bolívar, lograron capturar por orden judicial a Rodrigo Antonio Muñoz Romero, por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años.

La detención se llevó a cabo en vía pública de San Jacinto del Cauca, sur de Bolívar.

Los hechos tuvieron lugar en la ciudad de Sincelejo, departamento de Sucre en el año 2013, cuando dos menores de 7 y 9 años de edad, fueron abusados sexualmente por quien sería su padrastro. En los relatos obtenidos por la psicóloga del ICBF quienes denunciaron el caso, señalaron en su momento qué, la mamá de los menores, negó todo lo ocurrido y trató de desvirtuar los vejámenes sexuales por los que habían pasado sus hijos; pero los exámenes realizados a los menores y las declaraciones demostraban todo lo contrario.

En medio de las audiencias que se extendieron hasta el año 2014, con todas las pruebas y la defensa haciendo lo suyo, Rodrigo Muñoz se declaró inocente.

Sin embargo, la investigación no paró ahí, y tanto la seccional de investigación criminal y Policia de Infancia y Adolescencia, no se dieron por vencidos, y con la única intención de hacer justicia por estos dos menores, tuvieron también el acompañamiento del ICBF, logrando así una orden judicial contra este presunto agresor sexual quien, a la fecha, se encontraba en libertad.

El agresor sexual fue dejado a disposición de la autoridad competente para que cumpla condena por 144 meses en centro carcelario.

“A nuestros niños, niñas y adolescentes, decirles que no están solos, la Policía Nacional de los colombianos siempre está disponible para atender este tipo de casos que amedrantan la vulnerabilidad de los menores. No podemos tolerar que nuestros niños sean víctimas de estos falsos familiares. La invitación a la ciudadanía es a estar más pendiente de sus hijos y siempre escucharlos sin ningún reproche”, señaló el comandante del Departamento de Policía Bolívar, coronel Alejandro Reyes Ramírez.