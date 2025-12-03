Capturan a mujer que portaba brazalete del INPEC en El Carmen de Bolívar

En el marco de la campaña “Navidad con Propósito”, la Policía Nacional de Colombia, a través de las patrullas de vigilancia, logró en las últimas horas la captura de una mujer de 23 años en el barrio Centro de El Carmen de Bolívar, señalada del delito de fuga de presos.

De acuerdo con el reporte policial, la ciudadana adoptó una actitud sospechosa al notar la presencia de los uniformados. Ante la solicitud de identificación, manifestó no portar su cédula de ciudadanía y además reconoció que tenía un brazalete electrónico del INPEC, al contar con una medida de detención domiciliaria por el delito de concierto para delinquir.

Al verificar la situación, los policías confirmaron que la mujer tenía en su tobillo izquierdo el brazalete electrónico, evidenciando el incumplimiento de la medida impuesta por la autoridad judicial. En el lugar, se le dieron a conocer sus derechos como persona en condición de capturada por el delito de fuga de presos.

El coronel Alejandro Reyes Ramírez, comandante del Departamento de Policía Bolívar, destacó la importancia de estos controles en temporada decembrina. “Seguimos reforzando las acciones operativas para evitar que quienes intentan evadir la justicia sigan delinquiendo. La seguridad de los bolivarenses es nuestra prioridad”, afirmó.

La mujer capturada fue puesta a disposición de la autoridad competente, donde un juez de la República definirá su situación judicial.