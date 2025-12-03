Capturan a dos policías por presuntos maltratos en una estación de Policía de Manizales

Manizales

Por un posible caso ocurrido el pasado 21 de junio dentro del centro para privados de la libertad aprehendieron a dos policías de la Metropolitana de Manizales: un subintendente y un patrullero.

En las últimas horas, producto de un trabajo investigativo adelantado por el grupo anticorrupción de la DIJIN, en articulación con la Seccional de Inteligencia de esta unidad policial y la Fiscalía General de la Nación, se hicieron efectivas dos órdenes de captura en contra de dos funcionarios activos de la institución.

“De acuerdo con el proceso judicial, los hechos investigados estarían relacionados con presuntos malos tratos físicos cometidos en el mes de junio, mientras los funcionarios desempeñaban funciones de custodia de una persona privada de la libertad”, dijo Coronel Dave Anderson Figueroa

La Policía Nacional en el marco de su política anticorrupción de la Inspección General, reitera su compromiso irrestricto con la transparencia, el cumplimiento de la ley, el respeto por los derechos humanos, y continuará colaborando con las autoridades competentes para el esclarecimiento integral de estos hechos, dice un comunicado de la Policía