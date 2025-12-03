‘Bolívar es Navidad de Norte a Sur’ inició su recorrido 2025

La Gobernación de Bolívar inició su recorrido navideño “Bolívar es Navidad de Norte a Sur”, comenzando por los municipios de San Estanislao de Kostka y San Cristóbal, una celebración que llenó de alegría, ilusión y unión familiar a cientos de bolivarenses.

Esta ruta festiva llegará a lo largo de diciembre a diversos municipios, corregimientos del departamento y barrios de Cartagena, llevando diversión, música y el espíritu de la Navidad a cada rincón.

Durante este mes, la caravana navideña visitará municipios como Clemencia, San Jacinto, El Carmen de Bolívar, Magangué, Turbana y San Juan Nepomuceno, así como varias comunidades de Cartagena.

Este año, la celebración contará además con una gran novedad: “Bolívar Land es Navidad”, una ciudadela temática que estará ubicada en la plaza principal de El Carmen de Bolívar del 11 al 14 de diciembre.

Este espacio ofrecerá estaciones navideñas, inflables, juegos, espectáculos y un ambiente de fantasía para toda la familia. Más de 12.000 niños de los Montes de María podrán vivir la experiencia lúdica, conocer a Papá Noel y demás personajes navideños.

Los recorridos son liderados por el Gobernador Yamil Arana Padauí y la Primera Gestora Social, Angelica Salas, quienes destacaron la importancia de mantener vivas las tradiciones y de acercar la magia navideña a todas las comunidades del departamento.

“La Navidad es una época para reencontrarnos como familia y como sociedad. Queremos que cada hogar de Bolívar viva esta temporada con un mensaje de unión y esperanza. Este recorrido es nuestro compromiso para llevar alegría y compartir la magia de la Navidad en cada rincón”, aseguró el Gobernador Yamil Arana Padauí.

La Primera Gestora Social de Bolívar invitó a todas las familias a unirse a esta celebración única. “ En Bolívar, nuestra Navidad es una ruta de sueños que se construye con cada kilómetro recorrido. Nuestro compromiso no es solo entregar un regalo, sino hacer que la alegría y la esperanza lleguen a cada rincón, porque Bolívar es Navidad de Norte a Sur”, afirmó la primera Gestora Social del Departamento.

Cronograma del recorrido navideño

• 2 de diciembre: San Estanislao y San Cristóbal

• 3 de diciembre: Clemencia y Bayunca

• 4 de diciembre: Serena del Mar (Tierra Baja), Pasacaballos y El Pozón

• 9 de diciembre: Barú – Santa Ana, La Boquilla y Fredonia

• 10 de diciembre: San Jacinto

• Del 11 al 14 de diciembre: Bolívar Land es Navidad en El Carmen de Bolívar

• 12 de diciembre: San Juan Nepomuceno

• 13 de diciembre: Macayepo

• 15 de diciembre: Magangué, Turbana y Yatí

• 16 de diciembre: Mahates

•23 de diciembre: Infantería de Marina