El programa Vías para la Felicidad continúa avanzando a gran ritmo en La Candelaria. Bajo el liderazgo del alcalde Dumek Turbay Paz y la ejecución de la Secretaría de Infraestructura, los dos frentes de obra de este barrio muestran un progreso notorio que ya transforma la vida de sus habitantes.

La Calle de los Niños consta de una intervención histórica de 816 metros lineales, de los cuales hoy se sumaron 67,5 ml más, alcanzando un total de 177,5 metros construidos. Esta vía, que arrancó desde su empalme con la Vía Perimetral, conectará directamente con la avenida Pedro Romero, creando una nueva unión entre dos de las arterias viales más importantes de la ciudad.

Por su parte, la Calle 33C entre Carrera 35 y puente del caño San Pablo, de 352 metros lineales de pavimento, pasó de 50 a 74 metros lineales fundidos, tras agregar 24 metros adicionales durante la jornada de hoy martes. Su trazado se conectará en forma de T con la Calle de los Niños, fortaleciendo así la movilidad interna del barrio y ofreciendo rutas más dignas para cientos de familias.

Las cuadrillas trabajan sin pausa, desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche, garantizando continuidad y eficiencia en cada etapa del proceso. Estos avances dan cuenta del compromiso del la Alcaldía de Cartagena con La Candelaria y del impulso técnico que caracteriza las obras del programa Vías para la Felicidad.

El propósito es entregar estas dos calles antes del 31 de diciembre, para que los vecinos reciban el Fin de Año y el Año Nuevo con pavimento, con progreso y con la dignidad que nunca antes habían tenido. Hoy La Candelaria vive una transformación real, fruto de un gobierno como el de Dumek Turbay que cumple, que trabaja en el territorio y que sigue cambiando la vida de la gente con hechos.

Estas intervenciones hacen parte del paquete de casi 40 obras incluidas en Vías para la Felicidad, que ya tiene frentes activos en varios puntos estratégicos de la ciudad. Entre ellos, la rehabilitación de la avenida Pedro Romero —que avanza desde la Y de Olaya hacia Fredonia—, la intervención de la Avenida del Consulado, la reconstrucción del acceso a la vereda Tierra Baja, el frente de la Diagonal 30 en Ceballos, entre otros sectores donde ya se trabaja sin pausa.