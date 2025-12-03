Aguas de Cartagena consolida su trayectoria como empresa familiarmente responsable

“Ser una Empresa Familiarmente Responsable es parte de nuestra identidad corporativa. No se trata de un logro reciente, sino de una gestión constante que reafirma nuestra convicción de que el bienestar de nuestra gente es fundamental para el crecimiento y la sostenibilidad de la compañía”, afirmó John Montoya Cañas, gerente general de Aguas de Cartagena.

“El modelo efr nos ha permitido consolidar una cultura organizacional basada en el bienestar, la confianza y el desarrollo integral. Gracias a este sistema, impulsamos prácticas que fortalecen la flexibilidad laboral, la igualdad de oportunidades y el acompañamiento permanente a las familias, generando un entorno laboral más humano y productivo”, agregó el directivo.

El progreso de Aguas de Cartagena está directamente vinculado al desarrollo de su talento humano. Por ello, mantener y fortalecer el modelo efr representa un compromiso constante con una gestión más humana, responsable y orientada al crecimiento integral de las personas.

Con este enfoque, se reafirma el compromiso de construir un entorno laboral que valora, apoya y potencia a cada colaborador, entendiendo que su bienestar es el motor que impulsa el crecimiento que asegura el éxito sostenible de la organización.