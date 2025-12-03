16.368 pares de calzado de contrabando incautados por la Policía Fiscal y Aduanera

En el marco de las estrategias conjuntas orientadas a contrarrestar y prevenir el contrabando en el departamento de Bolívar y la ciudad de Cartagena, la Policía Nacional, a través de la Dirección de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera (POLFA), en coordinación con la Agencia de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y en articulación con la Unidad Investigativa de Crímenes Transnacionales (TCIU), desarrolló una operación interinstitucional que permitió afectar de manera significativa las finanzas de organizaciones delictivas dedicadas al ingreso ilegal de mercancías al territorio nacional.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

En desarrollo de las actividades de inspección y control adelantadas por la División de Control Operativo Cartagena, se efectuó la verificación de una unidad de carga arribada al puerto de la ciudad.

Durante la inspección se hallaron 16.368 pares de calzado, los cuales no contaban con la documentación exigida para acreditar su legal ingreso al Territorio Aduanero Nacional. El valor comercial de la mercancía incautada asciende a $3.509.360.000, y al no contar con los soportes que permitieran comprobar su procedencia legal, se aplicó la medida cautelar de aprehensión.

Adicionalmente, se evidenció que para su ingreso se estaría utilizando la modalidad de cabotaje, la cual consiste en el transporte marítimo o aéreo exclusivamente entre puertos del mismo país, maniobra empleada por algunas organizaciones para ocultar mercancía ilegal detrás de operaciones que aparentan ser nacionales.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, destacó que este resultado constituye un golpe contundente contra las redes dedicadas al contrabando, reafirmando el compromiso de la institución con la protección de la economía formal del país. Asimismo, señaló que estos operativos fortalecen la seguridad y generan confianza en la ciudadanía, demostrando el trabajo articulado para enfrentar este flagelo.

Finalmente, la Policía Fiscal y Aduanera invita a la ciudadanía a denunciar cualquier irregularidad o sospecha relacionada con la comercialización ilegal de mercancías, a través de la Línea Anticontrabando 159 o del correo polfa.anticontrabando@policia.gov.co, donde se garantiza absoluta reserva de la información.