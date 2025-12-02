Sociedad portuaria regional de Cartagena y Contecar los mejores lugares para trabajar

Sus posiciones en el listado son muestra del compromiso con el desarrollo integral de sus colaboradores, impulsado por los pilares: Smart Port y Puerto Feliz. El primero de estos pilares está sostenido por los principios de Servicio, Aprendizaje, Medio Ambiente, Responsabilidad Social y Tecnología, en el que las personas son el eje central, y el segundo, se enfoca en el bienestar, la salud y la calidad de vida. Ambos pilares impulsan un crecimiento personal y profesional más sólido, humano y sostenible.

Lo anterior incide en una cultura y ambiente laboral armoniosos y propicios para la eficiencia y los grandes resultados, y además asegura que todos los colaboradores se sientan valorados y tengan oportunidades de crecimiento.

El ranking del 2025 es especialmente significativo, ya que 357 organizaciones participaron en el proceso de valoración. Solo 15 compañías fueron seleccionadas para la lista final en la categoría de grandes empresas, basándose en el análisis de la encuesta Trust Index©, que representa la voz de los colaboradores.

Ya son 13 años, en que estas terminales reciben este reconocimiento demostrando una sólida consistencia en la gestión de su cultura organizacional.

Un logro impulsado por los colaboradores

“Cuando nuestros colaboradores están en el centro de la estrategia, esto es lo que sucede, una cultura laboral sólida, en donde ellos mismos expresan su satisfacción y orgullo de trabajar aquí. Este reconocimiento es un honor inmenso y es gracias a ellos”, afirmó Alfonso Salas Trujillo, gerente del Grupo Puerto de Cartagena.

“Gracias a todo el trabajo de formación, acompañamiento y desarrollo integral que realizamos en nuestros colaboradores, logramos consolidar una estrategia y una gestión sostenible, con resultados que se mantienen en el tiempo.” Expresó Karina Kure, directora de Gestión Humana.