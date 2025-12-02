Sanciones de hasta 5 SMLMV para quienes no acaten las disposiciones sobre el uso de pólvora

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis), hace un llamado a padres de familia y tutores legales de menores de edad para que, por ningún motivo, permitan y/o justifiquen el uso de pólvora por parte de ellos o cerca de niños, especialmente, en la temporada de fin de año ya en curso. No obstante, el mensaje va dirigido a la ciudadanía en general, a quienes se les dice: ¡#CelebraSinPólvora!

La líder del Programa de Vigilancia en Salud Pública, Eva Pérez, informo que, la vigilancia se reforzará en las fechas de mayor atención como la noche de velitas 8, el 25 diciembre y 1 de enero de 2026. Durante estos días se realizarán dos reportes diarios 8:00 a.m. y 2:00 p.m. Estos reportes se realizarán al Sistema de Vigilancia en Salud Pública-SIVIGILA.

Además, manifestó que, en diciembre de 2024 e inicio de 2025, se registraron once casos relacionados con pólvora, de los cuales dos involucraron a menores de edad. Del total de casos registrados, seis correspondieron a hombres afectados y los otros cinco fueron mujeres. Para evitar que estas cifras se repitan, el Dadis intensificó desde ya la vigilancia activa que se extenderá hasta el 17 de enero de 2026, con medidas reforzadas puntualizó Pérez

• La campaña educativa #CelebraSinPólvora, con la que, a través de información sencilla y pertinente, se informará a la población sobre buenas prácticas acordes a la temporada de fin de año que permitan eliminar los riesgos que causa el uso de la pólvora, haciendo especial énfasis en menores de edad.

• Controles estrictos en colaboración con la Policía Nacional.

• Aplicación de sanciones de hasta cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes a los padres y/o tutores legales de estos que resulten quemados y afectados por el uso de pólvora, además de vinculación a procesos judiciales.

• Una red hospitalaria activa con planes de emergencias y contingencia para casos que se puedan presentar.

En ese sentido, el director del Dadis, Rafael Navarro España, también hace un llamado a la ciudadanía durante esta temporada de fin de año, donde les invita a celebrar estas festividades con responsabilidad y recordar la importancia de cuidar y proteger su salud, y, en especial, la de niños, niñas y adultos mayores.

“Con nuestra vigilancia intensificada, hacemos un llamado a que todos vamos a celebrar con responsabilidad estas fiestas. Evitemos el uso de pólvora, mantener a los menores lejos de estos artefactos, así mismo, como entidad de salud, estaremos vigilantes de nuestra Red Hospitalaria, a través del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias de Desastres, CRUED”, manifestó el funcionario.

A través del programa de Vigilancia en Salud Pública se entregan recomendaciones adicionales:

• #CelebraSinPólvora, porque es lo único que permite tener cero quemados durante las festividades. Recuerda que una chispa puede terminar causando amputaciones, quemaduras graves, pérdida parcial de la vista, daños auditivos y/o traumas psicológicos, entre otro tipo de lesiones.

• No guardar pólvora en casa. Evite tener artículos explosivos o fósforo blanco en su hogar.

• En caso de una quemadura, retirar la pólvora de esta y aplicar agua fría sobre la lesión durante 10 a 15 minutos, e intentar tener atención médica a la mayor brevedad.

• Si se trata de una intoxicación por ingestión (fósforo blanco), retire de la boca y de las manos restos de producto, no induzca el vómito, no administre alimentos o medicamentos que puedan inducir vómito

Entre otras recomendaciones, no asociadas directamente al uso de pólvora pero que se vuelven comunes en la temporada festiva del fin de año, se encuentran:

- Comprar e ingerir licor solo en sitios reconocidos que permitan generar seguridad y confianza en este tipo de productos. En esta temporada de fin de año hay riesgo de proliferación de licor adulterado; el consumo de este tipo de productos puede causar lesiones graves y permanentes para su salud.

- No conducir bajo los efectos del alcohol. Las consecuencias potenciales de conducir en estado de embriaguez pueden causar consecuencias fatales para usted y quienes están en la vía.

- Consumir alimentos en buen estado y conservarlos de manera adecuada. Evite adquirir productos que le generen duda en su aspecto, olor o condición, y trate de comprar en sitios reconocidos que evidencien el buen tratamiento y conservación de estos.

En caso de emergencias y consultas adicionales, acudir al centro de salud más cercano o comunicarse a la línea 125 del CRUED, o al 123 de la Policía Nacional.