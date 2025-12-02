Motivos sentimentales serían la causa de un doble homicidio en Cajamarca, Tolima

Ibagué

La Policía Metropolitana confirmó un caso en el que un hombre habría asesinado a dos personas al parecer por motivos sentimentales en la vereda San Lorenzo del municipio de Cajamarca.

Según el coronel, Diego Mora, comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué, los hechos que ocurrieron en la mañana del primero de diciembre fueron informados por la comunidad a la Estación de Policía del municipio de Cajamarca.

“Los uniformados se desplazan hasta la vereda San Lorenzo bajo donde pueden ubicar en una vivienda una víctima de sexo masculino de 49 años, en otra vivienda a una mujer de 51 años con heridas al parecer por arma de fuego”, dijo el coronel, Diego Mora.

Según el oficial, en una rápida reacción realizada por parte de los uniformados adscritos a la estación de Policía de Cajamarca lograron la captura de un hombre de 59 años que sería el responsable de este hecho.

“Se incautó un arma de fuego ubicada cerca al lugar de los hechos, este sería un caso de violencia impulsiva debido a problemas pasionales teniendo en cuenta que la mujer víctima del homicidio es la expareja sentimental de esta persona”, destacó el comandante de la Policía Metropolitana.

Las víctimas fueron identificadas como Olga Lucia Mora y Rafael Biuche Yate, al aparecer la mujer asesinada era la expareja sentimental del agresor que en un ataque de celos acabó con la vida de estas personas.

El capturado será presentado ante un juez de control de garantías para que sea judicializado por este hecho que ocurrió en la vereda San Lorenzo del municipio de Cajamarca.