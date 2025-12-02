Inician socialización de obras para Loma Arena en Santa Catalina, Bolívar

Loma de Arena dio hoy un paso clave en su camino hacia la modernización vial y urbana con el inicio de la socialización del proyecto de pavimentación que transformará la movilidad, el acceso y la dinámica turística del corregimiento.

El proyecto contempla la pavimentación de 1 kilómetro y 150 metros, desde la vía de Galerazamba (sector Carrizal) hasta las playas de Loma de Arena. Esta intervención fortalecerá la conectividad, mejorará la calidad de vida de los residentes y permitirá un flujo más seguro y eficiente de visitantes, potenciando la vocación turística y económica del territorio.

La obra cuenta con el respaldo decidido del gobernador Yamil Arana, quien ha priorizado inversiones que impacten directamente el desarrollo regional y la competitividad de los municipios de Bolívar.

De manera paralela, también comenzarán las primeras labores del sistema de alcantarillado en el barrio Carrizal, con la instalación de la tubería que conformará la red matriz inicial. Esta etapa marca el arranque de una solución histórica en materia de saneamiento básico para la comunidad.

El alcalde de Santa Catalina, Arnaldo Beltrán, destacó el alcance social y estructural de estas intervenciones:

“Hoy iniciamos un proceso que Loma de Arena llevaba décadas esperando. La pavimentación y el nuevo alcantarillado no son simples obras: son la base de un futuro más digno, saludable y próspero para nuestra gente. Agradecemos al señor gobernador Yamil Arana por su compromiso y por creer en este corregimiento que tanto aporta a la identidad de nuestro municipio”.

Estas inversiones, ejecutadas con recursos de la Alcaldía y bajo el liderazgo de la administración municipal, representan un avance decisivo para Loma de Arena, integrando soluciones en infraestructura vial y servicios públicos que proyectan al corregimiento hacia un desarrollo sostenible, competitivo y con mejores oportunidades para todos.