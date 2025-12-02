Horóscopo de hoy, 2 de diciembre, del Profesor Salomón: Debe encender una vela blanca y una negra

La fecha del día de hoy, 2, habla sobre compañía y fortaleza, por esto, una de las principales cualidades de las personas que nacen en esta fecha, es su prioridad por ayudar a los demás. Sin embargo, son personas de un carácter fuerte, que en ocasiones les causa inconvenientes, pero deben trabajar en esto, en su seguridad y su confianza en sí mismos.

El número del día es el 7899, la recomendación del día, encender dos velas, una blanca y una negra, para alejar lo malo y manifestar buenas cosas, el color, es el verde, y la fruta, la fresa.

Horóscopo del día 2 de diciembre

Géminis (21 de mayo al 20 de junio)

Las personas del signo géminis deben tener en cuenta que las cosas están cambiando a su favor, además en una tríada, es decir, en cuando al dinero, la salud y el amor. No debe desesperarse, pues al tomar decisiones sin pensarlo muy bien, puede causarle inseguridades.

Número del día: 7836.

Recomendación: El vencedor.

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

Las personas del signo libra, tendrán justicia en su vida, las cosas se van a aclarar, injusticias que se hayan cometido, o situaciones que se encontraban sin resolver, al fin tendrán una solución que será a su favor. Además, tendrá mucha claridad en los próximos días para tomar decisiones que serán importantes en su vida.

Número del día: 4860.

Recomendación: El incienso coco-canela.

Acuario (21 de enero al 19 de febrero)

Las personas nacidas bajo el signo acuario, estarán cumpliendo sus metas y todo lo que se han propuesto, pues las cosas están fluyendo a su favor. Además, le llegará mucho poder, pero debe saber como administrarlo, pues perder la humildad puede volverse peligroso.

Número del día: 0027.

Recomendación: Los granos de la prosperidad.

Aries (21 de marzo al 19 de abril)

Para las personas del signo aries, deben luchar mucho por todos sus proyectos y las cosas que tienen propuestas para su vida, pues no puede esperar que todo le caiga del cielo. Debe propiciar los espacios y los momentos para que las cosas cambien en su vida. Tenga mucho cuidado con el amor, si tiene cosas por solucionar o por sanar, es importante para que encuentre un equilibrio.

Número del día: 3824.

Recomendación: El reventador.

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Para las personas leo, la carta del tarot predice que sucederá algo que lo pondrá un poco triste, quizás algo con lo que no estará de acuerdo, pero no debe desesperarse, tiene que ser paciente. Hay momentos de la vida en que suceden cosas malas, pero eso significa que pronto le llegaran cosas buenas.

Número del día: 0964.

Recomendación: El coctel de poder.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Para las personas del signo sagitario, deben analizar como se encuentran en el aspecto laboral, si desean realizar un negocio o un nuevo emprendimiento, deben analizar que se puede cambiar o fortalecer para que todo se mejore. Por otro lado, tendrá una sorpresa importante con un dinero que le llegará de forma inesperada.

Número del día: 3071.

Recomendación: El kit del trabajo.

Cáncer (Del 21 de junio al 22 de julio)

Para las personas del signo cáncer, el tarot les predice mucha fortaleza, por esto, debe llevar sus ideas a cabo y evitar quedarse en lo que no pasó, pues esto impide que cosas nuevas lleguen a su vida. Hay un dinero que está cerca de llegar a su vida y le será de gran ayuda para que solucione las situaciones que no le han permitido encontrar tranquilidad.

Número del día: 7986.

Recomendación: El velón lluvia de oro.

Escorpión (Del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Para las personas del signo escorpión, tendrán algo relacionado con un dinero, ya sea que le pagan algo o le llega de manera sorpresiva, sin embargo, debe saber utilizarlo para pagar las deudas que tenga, de este modo encontrará estabilidad en su vida. Respecto al amor, se estará activando, fortaleciendo, o apareciendo, por esto debe encontrarse preparado.

Número del día: 5988.

Recomendación: La miel de amor.

Piscis (20 de febrero al 20 de marzo)

Las personas de este signo tendrán algo relacionado con un viaje gracias al cual saldrán del país o de su ciudad, este será de gran éxito y le traerá mucha prosperidad. Por otro lado, el tarot le predice bendición, por esto, tendrá todas las herramientas para poder llevar a cabo lo que desea con mucho éxito.

Número del día: 9976.

Recomendación: El velón abre caminos.

Tauro (20 de abril al 20 de mayo)

Para las personas nacidas bajo este signo, deben finalizar el año de la mejor manera, por esto, deben botar cosas, reconciliarse con las personas que haya tenido conflictos, hacer cambios, definir lo que quiere y lo que no para el siguiente año, así, realizará una limpieza espiritual, material y física.

Número del día: 3970.

Recomendación: El palo santo.

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)

Las personas de este signo, tendrá muchas oportunidades en su camino para poder lograr todas las metas que se ha propuesto, pero tenga en cuenta que tiene que saber administrarlas, pues esto es más importante que tener muchas oportunidades que no se logran disfrutar. Muchas veces, al atesorar cosas, las personas se vuelven esclavas de ellas mismas.

Número del día: 1964.

Recomendación: La champaña.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero)

Para las personas del signo capricornio, deben tener mucho cuidado con los negocios que realicen para finalizar el año, pues no debe hacer las cosas a la carrera y sin pensarlo bien, pues puede cometer errores que hagan su inicio de año más complicado que el de los demás.

Número del día: 8791.

Recomendación: El velón de las siete potencias.

