Gobernación inicia transformación de El Laguito

El gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, dará inicio oficial al proyecto de intervención urbanística de El Laguito.

El mandatario departamental ha sido enfático en que su administración ha decidido enfrentar un problema histórico. Por eso ha reiterado que el trabajo articulado con la Alcaldía Distrital permite que la Gobernación de Bolívar aporte directamente a la transformación que ya vive la capital del departamento.

“La transformación será integral, es una necesidad que tiene la ciudad y que al solucionarla va a beneficiar a operadores turísticos, vecinos del barrio y otros sectores. Este proyecto era esperado por décadas. No ha sido fácil, pero hoy damos el primer paso para superar una problemática histórica y para iniciar la renovación urbanística de un barrio que le ha aportado muchísimo a Cartagena”, afirmó Arana Padauí.

Un proyecto que cambia la vida

La recuperación de El Laguito no solo representa un avance en implementar la solución ambiental, sino un impulso directo a la calidad de vida de sus residentes, quienes por años han afrontado afectaciones por el deterioro de la laguna. Además, este sector tendrá un espacio público renovado que potenciará la actividad económica, la seguridad y el bienestar de la comunidad.

Primera Fase

La intervención es un macroproyecto estructurado en dos fases. La primera, que inicia este 3 de diciembre, contempla: Más de 960 metros de senderos peatonales; parque infantil, zonas recreativas, plazas y zonas bio–saludables; parqueadero, equipamiento turístico y de servicios, que incluirá baños, duchas, vestieres, módulos comerciales, bodegas y zona de espera para rutas hacia Tierra Bomba; canchas deportivas, áreas verdes y zonas de descanso y circulación.

Esta primera fase tendrá una inversión superior a $33 mil millones y se proyecta su entrega a satisfacción en un plazo de nueve meses.

La comunidad beneficiaria ha tenido un papel protagónico en el desarrollo del proyecto. El Gobernador ha resaltado que en todas las mesas de trabajo se han tenido en cuenta sus aportes, garantizando que cada intervención contribuya a recuperar la vida ambiental de la laguna, revitalizar su ecosistema y convertirla en un espacio público moderno, seguro, sostenible y atractivo tanto para los habitantes como para los miles de turistas que visitan Cartagena cada año.

La segunda fase que contempla la solución a la problemática ambiental, se contratará una vez se cuente con licencia ambiental por parte de la ANLA.