EcoDinamiza, la feria que impulsa el emprendimiento en Cartagena

Con éxito avanza la segunda versión de EcoDinamiza, una feria empresarial liderada por Ecopetrol y la Secretaría de Hacienda, donde 80 emprendedores cartageneros tienen la oportunidad de ofrecer sus productos y fortalecer sus ideas de negocios.

Esta vitrina comercial estará abierta al público hasta el miércoles 3 de diciembre, en el centro comercial Caribe Plaza, de 10:00 a. m. a 9:00 p. m., con el objetivo de cada uno de los beneficiados, entre emprendedores y microempresarios, comercialicen sus productos y generen oportunidades de negocio que contribuyan al crecimiento económico sostenible de la ciudad.

“EcoDinamiza representa un hito para la economía popular y el fortalecimiento del tejido empresarial local. Impulsar este talento local es motivo de orgullo, porque refleja nuestro compromiso con la generación de oportunidades, la inclusión productiva y el desarrollo sostenible de la región. Este espacio reafirma la importancia de trabajar juntos entre la empresa, gobierno y comunidad, para dinamizar la economía y construir comunidades por una ciudad más próspera”, aseguró Juan Pablo Vélez, jefe Territorial Ambiental Caribe de Ecopetrol.

Las unidades de negocio seleccionadas para esta iniciativa hacen parte de los programas de fortalecimiento a emprendedores liderados por la Refinería de Cartagena y la Unidad de Desarrollo Económico (UDE) de la Secretaría de Hacienda. Como invitados especiales participan emprendimientos de la Cámara de Comercio de Cartagena y emprendedores certificados como negocios verdes de programas de fortalecimiento, liderados por la Universidad de Cartagena.

“Con esta apuesta damos un paso más en el cumplimiento de nuestras metas en el Plan de Desarrollo y en específico de los proyectos Avanzamos con Capacidades Emprendedoras y Unidos por una Cartagena Competitiva e Innovadora, con los que buscamos incentivar la generación de ingresos e impulsar el crecimiento económico sostenible de los emprendedores del Distrito”, señaló Haroldo J. Fortich, secretario de Hacienda Distrital.

EcoDinamiza también contribuye a promover el intercambio de experiencias, reconocer y estimular la capacidad innovadora y creativa de los emprendedores participantes, y generar encadenamientos productivos que beneficien sus unidades de negocio.

Gracias a iniciativas de este tipo, Ecopetrol ha destinado, en lo corrido de este año, cerca de $1.000 millones para promover programas de fortalecimiento empresarial, donde 1.274 cartageneros se han visto beneficiados, logrando que sus ideas de negocio lleguen a otro nivel, puedan generar empleo formal y reactivar la economía local.