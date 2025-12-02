Deportes

Colombia se acerca al título de los Juegos Bolivarianos: Así va la tabla de medallería

La delegación nacional ya superó la barrera de las 200 medallas ganadas en las justas de Lima, Perú.

Natalia Linares festeja su medalla de oro en los Juegos Bolivarianos, además de su marca nacional / Twitter: @MinDeporteCol.

La delegación nacional continúa avanzando a paso seguro por el título de los Juegos Bolivarianos de Lima 2025. Tras la jornada de este lunes 1 de diciembre, Colombia superó la barrera de las 200 medallas, sumando, entre ellas, más de 80 de oro.

El atletismo y el ciclismo fueron los deportes que más aportaron a la tabla de medallería de los atletas del país. Natalia Linares, en atletismo, y Stefany Cuadrado, en ciclismo de pista, encabezaron la lista de medallistas en Lima.

En total, Colombia ya suma 216 medallas, de las cuales, 87 son medallas de oro, distanciándose con 27 preseas doradas de su principal perseguidor, Venezuela; mientras que casi que duplica al tercero en la tabla, el anfitrión Perú.

Récord Nacional

Natalia Linares, quien se colgó el oro en la prueba de salto largo, con una marca de 6,95 metros, rompió el récord nacional que ostentaba Caterine Ibargüen (6.93 m). El registro de Natalia es, además, una marca sudamericana Sub-23, lo cual le permite clasificar al Mundial Indoor, el cual se llevará a cabo en Polonia en el 2026.

Este martes 2 de diciembre se disputarán 27 medallas de oro, entre ellas siete en atletismo, dos en ciclismo y tres en billar, disciplina que cierra el programa de competencias, en el que Colombia es líder, con cinco oros (dos más que Perú), una plata y un bronce.

Tabla de medallería de los Juegos Bolivarianos 2025

Pos.PaísOroPlataBronceTotal
1.Colombia877752216
2.Venezuela605562177
3.Perú464865159
4.Chile333137
5.Guatemala23162160
6.Ecuador22323387
7.Panamá641323
8.República Dominicana481830
9.El Salvador26816
10.Paraguay16815
11.Bolivia0167

