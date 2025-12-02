Cayeron tres presuntos delincuentes con un arma de fuego ilegal en Cartagena

En desarrollo de planes contra el porte ilegal de armas de fuego y el homicidio, uniformados de la Policía Nacional de Colombia, lograron capturar en las últimas horas a tres sujetos por el delito de porte ilegal de armas de fuego.

El operativo se llevó a cabo en la antigua vía a Ternera, del barrio Providencia, donde fueron sorprendidos tres sujetos identificados como ‘el Migue’ y ‘el Guzmán’ y ‘Rafa’ de 31, 23 y 20 años respectivamente, quienes iban al interior de un vehículo, encontrando dentro del mismo un arma de fuego ilegal tipo pistola marca bersa, calibre 7.65, con seis cartuchos de igual calibre.

A alias ‘el Guzmán’, le figura una anotación judicial por el delito de lesiones culposas.

Los elementos incautados y los detenidos, fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, a espera de las audiencias que definan su situación judicial.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, destacó que en esta ofensiva contra el porte ilegal de armas de fuego se han capturado 765 personas, logrando incautar 656 de estas armas, que se traducen en vidas salvadas.

“Seguimos mostrando resultados en contra de la delincuencia en todos los sectores de la ciudad, invitando a denunciar y a cooperar para capturar y judicializar a todos los responsables de estos comportamientos que atentan contra la seguridad y la convivencia”, aseguró.