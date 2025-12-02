Cartagena estará presente en la FIL Guadalajara 2025 con una delegación de autoras

Congrega durante nueve días a miles de lectores, editoriales, agentes literarios, instituciones y escritores provenientes de todos los continentes. Se trata de la feria literaria más grande e influyente de Iberoamérica y del punto de encuentro más relevante para la creación contemporánea en lengua española.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

En esta edición, cuatro autoras llevarán la fuerza, la sensibilidad y la memoria del Caribe a este escenario global: una delegación que representa la diversidad de géneros, miradas y búsquedas que hoy ponen en el radar a la literatura independiente hecha en Cartagena.

Reconocida como la mayor reunión del mundo editorial en español, la FIL ofrece una plataforma privilegiada para visibilizar nuevas voces. En esta ocasión, la programación incluye una muestra de talento local que destaca propuestas en poesía, novela histórica y de ficción, consolidando esta participación como una ventana invaluable para proyectar el potencial literario de la ciudad hacia el mundo.

Nuevas voces de la literatura

Carolina Pulido Ariza, Mafe Piñeres, Rosmery A.H. y Martha Amor Olaya son autoras independientes que han construido sus obras desde la autogestión, la disciplina y una apuesta firme por la internacionalización de sus proyectos. Con pasión por el oficio y compromiso con sus lectores, estas cuatro creadoras presentarán en México sus poemarios y novelas, respectivamente, los cuales revelan la riqueza estética y la pluralidad narrativa del Caribe contemporáneo.

Las presentaciones serán:

• Carolina Pulido Ariza presentará su segundo libro, aMar y otras adicciones, el martes 2 de diciembre. Un poemario donde Cartagena es inspiración y escenario, y que aborda las emociones, la empatía y las adicciones como aquello que, a veces, nos aleja de la vida que anhelamos habitar.

• Desde Palenque, Rosmery A.H. compartirá su novela Azabache: Crónicas de Antonia el jueves 4 de diciembre. Una obra que honra la memoria, la resistencia y la herencia espiritual de las mujeres afrodescendientes, en un viaje literario al Palenque de los años 50.

• Mafe Piñeres presentará su primer poemario, Silencios de la huésped, el sábado 6 de diciembre. Un libro ilustrado que, entre versos y canciones, recorre las etapas emocionales de quienes habitan lugares que no siempre se sienten hogar.

• Martha Amor Olaya cerrará la agenda el domingo 7 de diciembre con Cuando no soy Luz, soy Luna, una novela de ficción que aborda la salud mental, las migraciones, el duelo y el trastorno de identidad disociativa, con un ritmo narrativo envolvente y profundamente humano.

La presencia de estas autoras en la FIL Guadalajara 2025 marca un hito para la literatura cartagenera. Sus obras, diversas en sus formas y construidas con rigor y calidad editorial, abren camino para nuevas voces y consolidan el aporte de la ciudad al panorama literario actual. Esta participación amplía la visibilidad del talento local, fortalece el diálogo cultural y confirma que Cartagena cuenta con creadoras preparadas para proyectar su trabajo en escenarios internacionales.