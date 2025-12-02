Cárcel para mujer que habría instrumentalizado a su hermana adolescente para prostituirse

La Fiscalía Generalde la Nación presentó ante un juez con funciones de control de garantías a una mujer de 24 años que estaría involucrada en el delitode proxenetismo con menor de edad agravado.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La decisión judicial se refiere a los hechos registrados entre 2023 y 2025 en zona rural de Santa Rosa de Lima (Bolívar), donde la procesadainstrumentalizó en varias oportunidades a su hermana de 13 años para que sostuviera relaciones sexuales con hombres adultos a cambio de dinero.

Una fiscal del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas) evidenció que la ahora implicada además habría obligado a la menor a ingerir pastillas y así evitar futuros embarazos. Se cree que por los servicios sexuales la mujerrecibía sumas de dinero que oscilaban entre 20 y 50 mil pesos.

Familiares cercanosque se percataron de la situación denunciaron los abusos en la Fiscalía. El pasado 20 de noviembre, en cumplimiento de una orden judicial, servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional, materializaron la captura de la supuesta proxeneta en vía pública de Santa Rosa de Lima.

En las audiencias preliminares, la investigada no aceptó su responsabilidad en los cargos que le imputó el ente acusador y por disposición judicial cumplirá medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario.